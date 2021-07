S sinom se je boril pri Waterlooju (FOTO)

V okviru 200-letnice Narodnega muzeja so nedavno odprli razstavo Zlata sled, ki predstavlja vse zlate najdragocenejše predmete iz vseh muzejskih zbirk Narodnega muzeja Slovenije in 32 drugih slovenskih muzejev. Med zlatnino v vitrinah pozornost priteguje tudi nekoliko manjša medalja, vojaško odlikovanje legije časti 5. stopnje, ki ga je leta 1802 ustanovil nihče drug kot Napoleon, eden največjih vojskovodij vseh časov. Ko smo želeli izvedeti malo več o tem odličju, so nas napotili k direktorju muzeja dr. Pavletu Carju, sicer računalničarju in zgodovinarju, svoje dni tudi strastnemu zbiralcu un...