Aleš Mlinar iz Zvirč pri Tržiču ima sila neobičajen poklic, ki se je rodil iz otroškega hobija. Poklicno se namreč ukvarja z vzrejo in razstavljanjem kač, pajkov, škorpijonov in kuščarjev. V poletnem Piranu je s svojimi zbirkami teh po pravilu eksotičnih živali že stalni gost. V minulih letih je ločeno na ogled postavil pajke in kače, letos pa do sredine septembra v piranski palači Trevisini razstavlja kuščarje. »Ob kar več predstavitvah v Genovi in Bolzanu je to moja druga razstava kuščarjev v Piranu, in kot mi je znano, v Evropi še ni bilo tako velike samo s temi plazilci. Povsod so n...