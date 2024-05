S pomočjo ravnatelja skuhali zmagoviti golaž

»Branka je bilo ime prvemu konju, ki smo ga imeli v društvu, po njem je potem društvo dobilo ime,« nam pove Ivo Poš, predsednik društva ŠD Branka, ki je lani praznovalo 30 let delovanja. Prav to društvo je v maneži Ferkove domačije pripravilo tekmovanje v kuhanju golaža, ki poteka že vse od leta 2013 in je poznano pod imenom Cirbeški kotl. Tekmovanje pa ima svojo zgodbo in korenine.

Traktorje so na ogled postavili. FOTO: S. N.

»Vsako leto pred 1. majem postavimo mlaj. Vsakič tudi sodelujoči napovedo višino mlaja. Kdor ugotovi, dobi izkupiček. Pred leti pa je to dobil en par, ki pa je vrnil denar in rekel, naj ga pametno porabimo. Pa smo se odločili, da naredimo tekmovanje v kuhanju golaža,« nadaljuje sogovornik. Od kod pa tako ime, nas zanima. »Naš kraj se imenuje Ceršak, a vsi rečemo Cirbek, zato se prireditev imenuje Cirbeški kotl,« še izvemo.

Prvič so kuhali leta 2013, zbralo se je 24 ekip, letos so kuhali enajstič, vmes je eno kuhanje požrla korona. V kraju so veseli, ker se je dogodek lepo prijel. Prvič mednarodne udeležbe ni bilo, zdaj pač. Med kar 51 ekipami so se za tekmovanje prijavili tudi golažkuharji iz Madžarske, Hrvaške in Avstrije. Vsaka ekipa je dobila ob prihodu po tri kilograme mesa, potem pa so bili prepuščeni sami sebi.

Možnar in lokomotiva

Recept zmagovalcev FOTO: S. N.

Kuhati so začeli ob 9. uri, začetek so naznanili organizatorji s pokom iz možnarja, konec kuhe, ko je bilo treba odvreči kuhalnice in lonce, pa je ob 12.30 označil glasen pisk iz lokomotive. Domače društvo ni kuhalo, je pa pripravilo velik lonec golaža za vse podpornike prireditve in društva. Letos je zmagala ekipa Boracom, ki je imela v svojih vrstah tudi recimo kar profesionalca Dušana Erjavca, ravnatelja srednje gostinske šole iz Maribora. Prvaki se bodo za nagrado razvajali v Termah 3000. Najbolj urejen prostor na dogodku sta imeli ekipi KTD Hudič in Ježevka iz Žepovcev, tu sta obe skupini združili moči.

Župnik je blagoslovil traktorje in starodobnike. FOTO: S. N.

Lepa sončna sobota je na prizorišče privabila okoli 1500 obiskovalcev, ki so si pozorno ogledali tudi starodobnike in traktorje, ki jih je ob odsotnosti domačega župnika Igorja Ignacija Novaka blagoslovil njegov stanovski kolega.