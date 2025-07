Rundači z rdečo vrtnico

Ansambel Runda kvintet, ki ima sedež v Laškem, na slovenski glasbeni sceni deluje od leta 2018. Prepoznavna nova zasedba si je med poslušalci prislužila simpatični vzdevek Rundači. Stalnim članom, vodji in klarinetistu Dejanu Teršku, trobentaču Janezu Habetu in harmonikarju Petru Podkoritniku, so se v začetku letošnjega leta pridružili še basist in baritonist Tim Mogu, kitarist Januš Prašnikar ter pevec in harmonikar Boštjan Kozole. Nova energija in uigranost članov sta prispevali k svežemu avtorskemu materialu in prvi rezultat je valček z naslovom Večna vrtnica, s katerim se ansambel predstavlja širši javnosti.

Pesem ima posebno sporočilo in čustveno globino, saj, kot pravi kitarist Januš Prašnikar, avtor melodije, besedila in osnovnega aranžmaja, se vse v življenju zgodi z razlogom. Del aranžmaja s pihali je prispeval Janez Habe. Navdih za pesem je Januš našel v simboliki vrtnice – rože, ki s svojo lepoto simbolizira ljubezen, a do nje pogosto vodi pot, posejana s trnjem. Pesem je bila posneta v studiu Lugoton pod taktirko producenta in tonskega mojstra Bojana Lugariča, s katerim so Rundači hitro našli skupni jezik in glasbeni izraz.

Laščana Sara Vidic in Matej Mekše nastopata v videospotu valčka Večna vrtnica. FOTO: arhiv ansambla

Maja je sledilo snemanje videospota, ki je trajalo skoraj dva dni, rezultat pa je videospot, na katerega je ansambel zelo ponosen. Notranji kadri so bili posneti v gostišču Močivnik, zunanji prizori pa v okolici parka in gradu Kostanjevica na Krki. Da je vse videti še bolj popolno, sta poskrbela igralca v videospotu Sara Vidic in Matej Mekše. Oba sta Laščana, Matej je prav tako glasbenik, a član drugega, tudi znanega ansambla Gregorja Kobala.

Fantje iz ansambla Runda kvintet smelo zrejo v prihodnost, saj si želijo utrditi pozicijo na glasbeni sceni. Načrtujejo nastope na več narodnozabavnih festivalih, na katerih bodo predstavili tudi nove avtorske skladbe. »Upamo, da se bomo tudi tako še bolj približali poslušalcem. In da nas bodo ti prepoznavali in si nas zapomnili po naših lastnih, izvirnih melodijah, besedilih ter avtentičnem zvenu. Skratka, želimo si pustiti trajen pečat na slovenski glasbeni sceni in tudi širše,« pravijo člani ansambla Runda kvintet.