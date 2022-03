Rožica Modrijanov in Nemir

Ozrli smo se desetletje nazaj in preleteli poročanje, ki je zaznamovalo leto, ko so začele izhajati Nedeljske novice. Pet let so bili takrat na sceni ansambli Naveza, Akordi, Azalea in Bitenc, deset ansambli Spev, Golte in Javor, 20 let sta praznovala Ansambel Petra Finka in Viharnik, 25 Ansambel Mira Klinca, 30 let pa Ansambel Tonija Verderberja. Fantje s Praprotna in Alfi Nipič pa so zaznamovali pol stoletja glasbene kariere.

Vsi našteti, z izjemo Fantov s Praprotna, ker so se trije legendarni pevci od četverice žal že poslovili, so aktivni še danes. Pred desetimi leti so Modrijani izdali album s pesmijo Ti moja rožica, ki je tisto leto na portalu youtube presegla prvi milijon ogledov, kar je bil za naše razmere izjemen uspeh. Istega leta so nastopili na prireditvi Viktorji in z Janom Plestenjakom izvedli legendarno Slakovo V dolini tihi. Kot prvi narodno-zabavni ansambel so prejeli Vikendov gong popularnosti v kategoriji glasbene skupine. Vstopnice za njihovo prireditev Noč Modrijanov pa so tri mesece prej razprodali v manj kot 48 urah.

Za Alfijem Nipičem je težko obdobje, a obljublja, da bo letos dostojno proslavil 60 glasbenih let.

Po Sloveniji so se vrstili tradicionalni festivali. Na najprestižnejšem Slovenska polka in valček v Velenju so najboljšo polko zaigrale Navihanke, najboljši valček pa Pajdaši. Najuspešnejši ansambel, ki je pobiral nagrade na skoraj vseh festivalih, pa je bil Nemir – fantje prihajajo iz Mokronoga. Na natečaju oddaje Na zdravje je njihov valček Na sipinah osvojil naziv pesem poletja, s festivala v Vurberku pa so se vrnili kot absolutni zmagovalci.

Strokovna komisija jim je za polko Se ujeti ne pustim podelila plaketo Lojzeta Slaka za izvedbo, osvojili so tudi plaketo za najboljšo skladbo po izboru radijskih postaj Slovenije ter nagrado občinstva, s čimer so osvojili zlatega zmaja. Slavili so tudi na zamejskem festivalu v Števerjanu, kjer so prejeli nagrado kot najboljši trio, na ptujskem festivalu pa orfeja kot najboljši ansambel med zasedbami.