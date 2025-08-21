Romarji okupirali Grad na Goričkem

Letošnje praznovanje Marijinega vnebovzetja pri Gradu na Goričkem je bilo še posebno slovesno, saj so zaznamovali 750-letnico župnije. Na predvečer praznika, pa tudi osrednjo mašo na praznični dan, je daroval pomožni ljubljanski škof msgr. dr. Anton Jamnik ob somaševanju domačega župnika Aljaša Baša, ki poleg župnije Grad vodi še župniji Sveti Jurij v Prekmurju in Kuzmo, ter številnih duhovnikov, med katerimi sta bila tudi Dejan Horvat iz župnij Markovci, Dolenci in Gornji Petrovci ter Tibor Toth iz Gornjega Senika v Porabju. Po večerni maši je bila procesija s kipom Marije okoli cerkve, ob 20. uri je pod vodstvom Jamnika potekala sveta maša s petjem litanij Matere Božje, ob polnoči pa je bila romarska sveta maša, ki jo je vodil župnik Horvat.

Osrednjo mašo je daroval pomožni ljubljanski škof msgr. dr. Anton Jamnik. FOTO: župnija Grad

Iz Pečarovcev je na praznični dan okoli 50 romarjev tradicionalno prišlo peš. Tako so se številni verniki od blizu in daleč, tudi iz Avstrije in Madžarske, ob 10. uri v cerkvi svete Marije Vnebovzete udeležili romarske svete maše. Obhajanje velike maše pri Gradu se je sicer začelo s tridnevnico, nadaljevalo z obiski bolnikov po domovih, na predvečer praznika pa je v drugi največji Marijini romarski cerkvi v Prekmurju potekal še blagoslov staršev, nosečnic in otrok.

Stara cerkev je bila lepo polna. FOTO: župnija Grad

Skozi ves praznični 15. avgust je bil tudi letos, kot v predhodnih letih, na območju kraja, ki ga domačini imenujejo Pörga, zares velik tradicionalni kramarski sejem. Na stojnicah so med drugim ponujali suhomesnate izdelke, sadje in zelenjavo, oblačila, medenjake, nakit in predvsem suho robo, krajani pa so skupaj z gostinci, gasilci in drugimi društvi poskrbeli za bogato kulinarično ponudbo, tako nihče ni bil lačen ali žejen, čeprav je vročina močno pritiskala. Promet skozi kraj ni bil mogoč, poskrbljeno je bilo za brezplačno parkiranje osebnih vozil.

Plečnikov pečat Cerkveni ladji je najmočnejši pečat vtisnil arhitekt Jože Plečnik v obnovitvenih delih sredi prejšnjega stoletja. Sedanji strop je bil po njegovih zamislih izdelan leta 1955. V njej je razpel šilaste loke, ki posnemajo obliko gotskega slavoloka, ritmično členijo prostor ter vodijo vernika in obiskovalca proti svetišču. Ploskve med loki in leseno konstrukcijo stropa so zapolnjene s keramičnimi ploščami. Stene krasijo lončene posodice, iz katerih se svetloba v raznih vzorcih razsiplje po vsej ladji.

V preteklosti je bila župnijska cerkev prostor, okoli katerega se je razvijalo versko, gospodarsko, politično in družbeno življenje prebivalcev. Marijina cerkev je romarska in njeni začetki segajo v 11. stoletje. Podatki o obstoju cerkve in župnije zagotovo segajo v leto 1208, ko je potrjeno tudi grajsko poslopje. Verjetno so prvotno cerkev uničili vojaki Otokarja Češkega v bitki z madžarskimi četami pod gradom leta 1270. Domnevno iz tega časa je sedanja ladja cerkve, ki so ji pozneje, v 14. ali 15. stoletju, prizidali gotski prezbiterij. Pri starih cerkvah je za določanje starosti pomemben tudi patronicij, god farnega zavetnika, ki mu je cerkev posvečena. Cerkve, ki so od vsega začetka posvečene Marijinemu vnebovzetju, so najstarejše med Marijinimi cerkvami. Dokaz, da je pri Gradu stala že v dobi romanskega sloga, je dejstvo, da je imela prvotna cerkev zvonik ločen od cerkve. Izhodišče nastanka sedanje stavbe je letnica 1275, tako je stara 750 let, vendar so jo v teh stoletjih dozidavali, prezidavali in obnavljali.