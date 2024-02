Rokometni selektor Uroš Zorman je med prvenstvom ostal brez glasu

Dve leti bo, odkar je 44-letni Uroš Zorman selektor rokometne reprezentance. Enim ugaja, drugim ne, to smo ljudje, ki tako radi predalčkamo. Uroš je tu, da vodi reprezentanco. Rezultati govorijo v njegov prid, reprezentanca ima spet rep in glavo, predvsem pa ekipni duh. Kako mu je to uspelo, nam je povedal v Novem mestu, tu si je ustvaril dom z družino, kar sam v intervjuju, kjer je priznal tudi to, da je sramežljiv. Prvenstva je konec. Ste se že kaj naspali in malce odpočili? Nisem, je kar pestro po vsakem takem tekmovanju. Precej je tudi takih in drugačnih obveznosti. To je del službe, vza...