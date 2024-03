Rockerska razstava v veganskem lokalu

»Niti v sanjah si ne bi upal pomisliti, da bom nekoč fotografiral največje slovenske glasbenike – zanje,« nam je ob koncu fotorazstave, ki jo je pripravil v Vegashi Vegan Fusionu na ljubljanskem Borštnikovem trgu in je bila na ogled ves februar, priznal 32-letni Marko Alpner, ki še vedno pravi, da je fotografiranje njegov hobi, njegova prvenstvena okupacija je pač računalništvo, kjer je projektni vodja. Danes je eden najbolj prepoznavnih koncertnih fotografov, ki je vabilo Siddharte dobil prek elektronskega sporočila.

»Takrat se mi je svet postavil na glavo,« se spominja Alpner, ki sprva ni mogel verjeti svojim očem in je potreboval nekaj časa, da je dojel, da ga je legendarna skupina res povabila k sodelovanju. Na omenjeni razstavi je na ogled postavil dvanajst koncertnih fotografij različnih slovenskih skupin iz lanskega obdobja, saj ima veganska restavracija, ki jo vodita njegova prijatelja Matic in Peter, dvanajst sten. Te je bilo treba poživiti in porodila se je ideja, da v lokalu popestrijo dogajanje in predstavijo znane in manj znane avtorje. Marec bo pripadel prav tako koncertni fotografinji Neži Dolmo.