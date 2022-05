Robotu ovohavajo ta zadnjo (FOTO)

Štajerska prestolnica je pretekli konec tedna gostila 42. festival Podim, ki velja za enega najpomembnejših tehnoloških in startup dogodkov v Evropi. Podim je sicer neprofitna platforma, ki je bila leta 1980 ustanovljena z namenom, da spremeni odnos do inovacij. V zadnjih letih postavlja letvico vedno višje in prestavlja meje mogočega. »Razvili smo ga v enega najvplivnejših startup in tehnoloških dogodkov v srednji in vzhodni Evropi, ki poteka v Sloveniji, natančneje v Mariboru, kjer povezujemo inovacije s poslovnimi priložnostmi ter kapitalom, pa tudi z znanjem in izkušnjami. Podim je ključna regionalna platforma za učenje in mreženje na najbolj dragocen in časovno učinkovit način,« je pojasnil programski direktor Podima Urban Lapajne.

Letošnji je po dveh letih konferečne izvedbe zaradi koronaukrepov znova potekal v živo. V Mariboru se je mrežilo več kot 1000 posameznikov, sto je bilo govorcev, predstavili so prek 200 startupov, največ pozornosti pa je požel avstrijski pametni pes z ameriškim telesom. Gre za serijskega robota Spota ameriškega podjetja Boston Dynamics, ki ga je mogoče kupiti za okoli 70.000 evrov, avstrijsko startup podjetje Smart Inspection pa mu je namestilo možgane, da lahko opravlja različna dela. »Predvsem ga bodo uporabljali kot inšpektorja v velikih industrijskih sistemih,« pravi Patrick Enzinger, solastnik in direktor Smart Inspections, ki zaposluje devet ljudi, in ki je užival ob odzivih množice na njegovega električnega ljubljenčka iz železja. »Čeprav nima dlak in ne lula v vsakem kotu, pa ga drugi psi v normalnem življenju jemljejo za svojega, ter ga ovohavajo na predelu zadka,« je dodal v smehu.

Cena se začne pri 110.000 evrih. Fotografije: Marko Pigac

Izdelali so dva

Spot pritegne pozornost takoj, ko se pojavi, saj je njegovo gibanje nenormalno lahkotno, tudi uleže se. Ovire do višine 30 centimetrov mu ne povzročajo nikakršnih težav, premika se lahko s hitrostjo do 8 kilometrov na uro, na nogah zdrži sunke tudi do 450 kilogramov, po stopnicah teče hitreje od človeka. Hrani se izključno z električno energijo, za poldrugo uro dela mora za slabo uro na polnilec. Ima kamere, senzorje za zaznavanje ovir ter pametni računalnik, hkrati pa se njegov um z dnevnimi izkušnjami razvija in dopolnjuje. Enzinger je z ekipo doslej naredil dva, eden od njiju pa že pridno opravlja delo v Avstriji. »Stane okoli 110.000 evrov, odvisno od opreme. Delo lahko opravlja povsem avtonomno, a ga mi tukaj v Mariboru, v vsej tej množici, preventivno raje držimo pod popolno kontrolo.«

Pri nas že poznamo robota, ki opravlja inšpekcijska dela, denimo Frido, ki je svoje prve korake opravila v mariborskem kliničnem centru. Gre prav tako za serijskega robota, ki so mu v Mariboru namestili možgane. Vendar Frida ni niti približno tako okretna, prav tako ji ovire zaenkrat povzročajo precej težav. »Pri pameti pa je vse odvisno od razvijalcev programske opreme,« so si enotni strokovnjaki.