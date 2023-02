Zvezde in zvezdice: Robert Golob (23. januar 1967)

Predsednik vlade Robert Golob ima v svoji karti izpostavljeni dve zvezdi prve veličine. Mars, ki je vladar tudi desete hiše in s tem predstavlja njegovo poklicno pot, je na zvezdi Spika iz ozvezdja Device, to je zvezda, ki nakazuje, da ima oseba pomemben talent, s katerim lahko izboljša življenje na družbeni ravni. Toda – kot vse zvezde iz ozvezdja Device lahko tudi Spika izvabi iz nevednih ali primitivnih ljudi veliko jeze in neodobravanja. Ker je oseba s svojim talentom tako zelo predčasna, se lahko zgodi, da je s strani tistih, ki jih poskuša obdariti s svojim darom, deležna neodobravanja, ali pa celo več, postane žrtev nevednih, ki zavoljo strahu in nerazumevanja lahko celo napadejo posameznika.

Druga zvezda prve veličine, izpostavljena v tej karti, je Poluks iz Dvojčka, ki nakazuje, da se je moral naš predsednik veliko soočati s prebrisanimi, lahko tudi brutalnimi ljudmi, da pa tudi sam lahko postane na neki način trd in drzen – do predrzen in naravnan predvsem na cilj, izgubi razumevanje do drugih. Ascendent na zvezdi iz Pava ga naredi budnega, pozornega, tudi nekoga, ki zna odkriti skrivnosti. Vsekakor je tu dodana energija previdnosti, ki prinese človeku manj spanja ali bolj rahel spanec. Takemu človeku težko kaj pobegne.

Sonce na zvezdi iz Orla da vedeti, da je pri svojih ciljih zelo povzpeten, neumoren in lahko tudi zelo borben. Venera na zvezdi iz Kozoroga govori o tem, da je v odnosih tudi več zlobe, ker je Venera vladarica četrte, je lahko že v samem temelju, ko gre za korenine, materialno področje pomembnejše od dobrih odnosov. Vladar prve hiše je na zvezdi iz Pegasa, kar ga lahko naredi tako uspešnega kot nekoga, ki se konstantno sooča s takimi in drugačnimi izzivi, hkrati pa nam to še dodatno potrjuje njegovo inteligenco in sposobnost najti nove načine videnja in razumevanja problemov in iskanja njihovih rešitev. Luna kot najpomembnejši prevodnik je na zvezdi iz Oriona, kar poveča njegovo podjetnost, borbenost in drznost pa tudi sposobnost nekaj biti, nekaj doseči. Hkrati naredi ljubezensko življenje bolj bogato. Jupiter na zvezdi Velikega psa da vedeti, da je precej zaščiten, da ima pomembne in velike prijatelje, znance. MC na zvezdi iz Kače nakazuje, da se poslovno znajde, da je tam veliko skrivnosti, da stvari tu niso čiste in jasne. Hkrati je to znak, da ima v sebi nekaj, kar lahko prinese zdravilo za družbo, če se le ohrani dovolj pozitivna motivacija.