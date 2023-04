Rjavim medvedom zaščita ne pomaga več

Ko je konec minulega tedna novoustanovljeno ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP) objavilo, da je izdalo dovoljenje za odvzem 230 rjavih medvedov, je bil marsikdo presenečen nad odločnostjo, ki je pojasnjevala, da je odvzem medvedov edina rešitev. Selektivni odvzem je opredelil območje odstrela, ki se razteza med Cerknico, Ložem, Ribnico, Vidmom in Grosupljim ter Čičerijo in južnimi obronki Ljubljanskega barja: »Gre za območja z večjo gostoto medvedov, posebna pozornost pa je namenjena tistim, kjer so bili zabeleženi konflikti,« so v prvih pojasnilih navedli na MNVP. Minister za naravn...