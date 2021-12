Rižanskim postrvem se obetajo boljši časi

Ribiška družina Koper, ki med drugim skrbi za 14 kilometrov dolgo reko Rižano, je bila vso jesen izjemno aktivna s pripravami na novo drstno sezono postrvi, ki se je začela novembra. Konec meseca so namreč odlovili nekaj teh rib, osmukali njihove ikre in jih v svoji valilnici oplodili. Poleg divjih rib so letos prvič osmukali godne plemenke iz lastne matične jate. Ko bodo ribice spomladi dovolj velike, jih bodo spustili v reko, nekaj pa zadržali za nadaljnjo vzrejo oziroma obnovo matične jate.

Posegi v reko

Smukanje iker rižanske postrvi v valilnici RD Koper. FOTO: RD Koper

Ribiči iz RD Koper so tako že 12. septembra izvedli intervencijski elektroodlov na predelu Rižane pri Mostičju, saj so izvedeli, da bo podjetje VGP Drava končno začelo urejati poškodovane brežine in strugo reke na tem odseku. S tem naj bi se izboljšalo njeno ekološko stanje, saj je bilo predvideno, da bodo naplavljen prod odpeljali in v razširjeno ter poglobljeno rečno strugo postavili nekaj skal ter tako tudi v sušnih obdobjih in ob minimalnem pretoku zagotovili dovolj vode in skrivališč za rižanske postrvi.

V prvi polovici oktobra so letošnje protipoplavne posege v strugi reke Rižane večinoma končali, stanje v njej po posegu pa je precej boljše, kot je bilo prej, ko je bila voda tam v celotni širini ob nižjem vodostaju globoka le nekaj centimetrov.

Vzdrževalna dela

Konec oktobra so ribiči RD Koper očistili rižansko mlinščico in pripravili valilnico za letošnje smukanje (v valilnici so izvedli nekaj novih tehničnih rešitev, uredili bazen matične jate), zadnjo nedeljo v oktobru pa izkoristili za namestitev valilnih korit, obrezali oljki pred gospodarskim objektom, na dvorišču, kjer je nekoč rasla najvišja figa v Istri (dokler je ni izruval vihar), pa posadili lipo.

Elektroizlov rižanske postrvi iz Rižane pri Mostičju. FOTO: RD Koper

Elektroizlov postrvi iz rižanske mlinščice FOTO: RD KOPER

Od začetka do druge polovice novembra so pregledovali matično jato rižanske postrvi (gre za potočno postrv jadranskega fenotipa) in večkrat preverjali njeno godnost, 21. novembra pa so z elektroodlovom iz rižanske mlinščice izlovili še po deset samic in samcev križancev rižanske postrvi, godnih za smukanje. Razveselilo jih je tudi presenetljivo veliko število enoletnih in dvoletnih postrvi, ki živijo v mlinščici. Ulovljene postrvi, ki niso bile primerne za smukanje, so takoj vrnili v mlinščico, druge pa po končanem smukanju. Iz iker odlovljenih samic bodo v svoji valilnici na Portonu vzgojili postrvje mladice, ki bodo spomladi zaplavale v Rižani. V noči na 26. november je nočna izmena ribičev končno dočakala tudi prve ikre iz matične jate na Portonu. Prve tri triletne plemenke so spustile ikre, tako da so po končanem smukanju v valilnik vložili 1800 oplojenih iker rižanske postrvi. To so prve ikre, ki so jih pridobili od domače matične jate, vzgojene na Portonu.

Kot je razvidno iz fotografije struge Rižane, posnete 29. novembra, ko je bil njen pretok na predelu pod Mostičjem 7 kubičnih metrov na sekundo, pa so prvi večji preskus ob nekoliko višji gladini reke dobro prestali tudi vodovarstveni ukrepi, ki so jih malo pred tem izvedli delavci VGP Drava. Lepo je namreč vidno delovanje večjih skal za umirjanje hitrosti vodnega toka, ki so jih v korito reke postavili po ribiških smernicah RD Koper. Te bodo preprečevale, da bi se na rečno dno nanašal prod, ki bi v nekaj letih zasul tolmune, obenem pa so odlična skrivališča za postrvi, ki se izogibajo čistin. Spomladi je načrtovana še zasaditev brežin in skalometa na levem bregu z vrbami, tako da bo v nekaj letih narava sama poskrbela za bolj naravni videz izvedenih posegov.