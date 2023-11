Prehranjevanje kužkov s človeško hrano ne bi smelo biti stalna praksa

Med živila, ki jih brez slabe vesti lahko privoščimo psu, spada kuhan piščanec. Brez kože in kosti je odličen vir beljakovin oziroma aminokislin. Pomembno je, da pri kuhanju ne dodajamo nobenih olj ali začimb. Za zdravje psa je koristno, če mu ponudite surov ali kuhan korenček. V surovi obliki je hkrati odlična igrača za žvečenje. Tudi jajčni beljak je lahko večkrat del jedilnika vašega psa. Poleg beljakovin vsebuje številne koristne vitamine in minerale ter je lahko prebavljiv. Kadar se pes zdravi po bolezni, je dodajanje beljaka v prehrano nadvse dobrodošlo. Nikakor pa mu ne dajajte rumenjaka. Lahko mu ponudite tudi rdeč paradižnik, ne dajajte pa mu zelenega, saj je zanj strupen.

Oreščki so strupeni, arašide pa lahko uživajo.

Buče za prebavo

Korenje in brokoli? Zakaj pa ne! FOTO: Getty images

Jabolka pomagajo čistiti pasje zobe in so idealna zamenjava za priboljške, če jih le ima vaš pes rad. Banane vsebujejo veliko koristnih snovi, denimo kalij, vlaknine in vitamine, vendar jih psu ne smemo dajati v pretiranih količinah, saj vsebujejo sladkor. Oreščki pa so zanj strupeni! Izjema so arašidi, ki spadajo med stročnice. Nesoljeni so v majhnih količinah lahko dober vir zdravih maščob, vitamina E in B6 ter mineralov, ki okrepijo imunski sistem, izboljšajo stanje kože in skrbijo za zdravje notranjih organov. Če ima vaš pes težave s prebavo, mu postrezite z bučo. Je namreč vir vlaknin in hranil. S količino ne pretiravajte – dovolj sta dve ali tri žlice pasirane kuhane buče. Težave z želodcem uspešno ublaži porcija kuhanega belega riža. Gre za lahko prebavljiv obrok, poln dobrih ogljikovih hidratov. Če ne mara riža, mu ga skuhajte v piščančji juhi, da se mu bo zdel bolj okusen.

2-3 žlice pasirane buče ublažijo težave s prebavo.

Ni vse primerno

Človeška hrana ne bi smela biti glavni pasji obrok. FOTO: Getty Images

Ni vsa človeška hrana varna za psa. Pod nobenim pogojem mu ne dajajte čokolade, čebule ali česna, saj so zanj strupeni. Nikoli naj ne uživa obrokov neposredno z vašega krožnika, tudi če vas higiena ne skrbi. Lahko se namreč zgodi, da bo začel zavračati hrano, ki mu jo boste ponudili v njegovi skledi. Previdni bodite, ko mu postrežete s sadjem. Tudi če gre za tisto, ki ga lahko zaužije, saj so zanj nevarne pečke in koščice.