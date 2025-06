Ritika obnorela muzikante

Srčni muzikanti so na novo posneli legendarno skladbo z naslovom Ritika, ki jo je pred leti ustvaril harmonikar Jurovskih Gadov Kristjan Ornik. Gre za skladbo s humoristično vsebino, za katero je Ornik dobil navdih kje drugje kot na odru. Medtem ko je igral harmoniko, je opazoval vse, ki so se veselo vrteli pred odrom. Seveda ni treba posebej omenjati, da so se njegove oči največkrat osredotočile na predstavnice nežnega spola in njihove zibajoče ritike. Ker je bil takrat v zvezi, je dekleta zgolj opazoval, ob tem pa se mu je porodila ideja za hudomušno besedilo, ki ga je tudi ustvaril in spisal še melodijo. Pesem z naslovom Ritika so Jurovski Gadi predstavili na festivalu na Koroškem in z njo navdušili vse, zato jim ni ušla niti nagrada.

Med snemanjem videospota je bilo zelo veselo. FOTO: arhiv ansambla

Ritika pa navdušuje tudi druge, nanjo so postali pozorni Srčni muzikanti, ki so se v melodijo domala zaljubili, saj so jo večkrat slišali v domačem kraju. Tudi zato, ker je bil njihov srčni član Robi Črnčec v osnovni šoli sošolec avtorja pesmi Kristjana Ornika. Robi je zato dal tudi pobudo, da bi pesem posneli znova. Preostali Srčni muzikanti Larisa Obretan, Izidor Glasenčnik, Žan Stres, Boris Dren in Aljaž Robnik so se seveda strinjali. In skladbo, ki je v zadnjih letih prava uspešnica tudi na družbenih omrežjih, priredili in posneli na novo. Za svež aranžma so poskrbeli Gašper Kušar in Srčni muzikanti, za produkcijo pa Nejc Tratnjek v studiu Old House Production.

Robi in Kristjan sta idejo skupaj razvijala od začetka do končne izvedbe.

Da gre za pravo lokalno glasbeno zavezništvo, dokazuje tudi sodelovanje z Jurovskimi Gadi, saj sta Robi in Kristjan idejo skupaj razvijala od začetka do končne izvedbe. Seveda so zabavno zgodbo zapečatili s snemanjem videospota, ki so ga posneli na ranču Berlič, kjer sta lastnika Miran in Klavdija poskrbela tudi za obilno pogostitev. V videospotu nastopajo poleg Srčnih muzikantov tudi konjeniki Podivjani žrebci, Jurovski Gadi, Hajdi Zupanec in Kaja Trost. Za končni izdelek je poskrbel Timi Krhlanko, skladba pa je izšla pri založbi Trstenjak.