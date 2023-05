Spet je napočil tisti čas v letu, ko stiskamo pesti za naše hokejiste, naše rise. Ti se tokrat na Baltiku, v Rigi v Latviji, borijo za obstanek med svetovno elito, v skupini A. Svetovno prvenstvo elitne divizije bo vse do 28. maja potekalo v finskem Tampereju (skupina A) in latvijski Rigi (skupina B). Skupino A, ki uvodni del tekmovanja igra na Finskem, sestavljajo: Avstrija, Danska, Finska, Francija, Madžarska, Nemčija, Švedska in ZDA. V skupini B, ki se prvi del medi v Latviji, so: Češka, Kanada, Kazahstan, Latvija, Norveška, Slovaška, Slovenija in Švica. Naši so žal pred prvenstvom ostali ...