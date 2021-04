Ribe ne moreš naročiti kot obleke

Kjer je nekoč ponosno kraljeval Delamaris, v Izoli, stoji ribarnica Jerman, ki jo vodita oče Vili in sin Blaž Jerman. Pred več kot tridesetimi leti je nad vhod lokala ata Vili z roko napisal Ribarnica – Pescheria in se podal na samostojno poslovno pot, ki je odvisna od darežljivosti morja. Maša, Blaž in Vili jerman Foto: osebni arhiv Nepredvidljivo je, na čase muhasto, toda morje, če ga spoštuješ in razumeš, ponudi tudi veliko veselja. Jerman starejši je nato poslovalnico odprl tudi na osrednji živilski tržnici v devet kilometrov oddaljenem Kopru. Lani, ob prvem valu epidemije, so Jerman...