Pravkar smo praznovali Prešernov dan, žal že drugič v znamenju korone in z njo povezanih ukrepov, ki hromijo naše življenje in z njim tudi kulturo. Toda vsi projekti le niso zastali, med temi je obnova rojstne hiše Neže Maurer Škofič, pesnice, pisateljice, slavistke, publicistke, urednice in pedagoginje ter častne občanke Polzele. Dela v Podvinu pri Polzeli potekajo po veljavnem terminskem načrtu izvajalca gradbenih in restavratorskih del Remont iz Celja. Prenovili jo bodo do poletja. Občina je obnovo začela septembra lani, končana bo do junija. Naložba je vredna 216.560 evrov, od tega bos...