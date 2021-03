Reševali tudi denar v balonu

Enajsti februar je bil mednarodni dan številke 112, ki deluje kot enotna evropska številka za klic v sili. Klicateljem je na voljo neprekinjeno ves čas in vse dni v letu. Lani so po zadnjih podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje v regijskih centrih za obveščanje prejeli 514.653 telefonskih klicev na pomoč, kar je povprečno 1410 klicev na dan. V letu 2019 so na številko 112 prejeli 492.313 klicev, to je povprečno 1340 klicev na dan v 13 regijskih centrih po Sloveniji. Lažno sporočilo, da grozi nevarnost, lahko lažnivca za tri leta spravi za zapahe. Foto: Blaž Samec Med množico klicev je tud...