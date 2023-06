Še zdaj so pri ljubiteljih košarke še kako živi prizori iz dvorane Kodeljevo, kjer je slovenska košarkarska reprezentanca gluhih leta 2004 postala evropski prvak. Ekipo je vodil legendarni trener, selektor Peter Brumen, Slovenija pa se je zavihtela prav na vrh. To so bila leta, ko je Slovenija vladala na svetovni sceni. Leta 2012 so bili še enkrat evropski prvaki, prej še dvakrat srebrni na olimpijadi gluhih (2001 in 2005), vmes pa še svetovni podprvaki leta 2002. Slovenija je na SP zadnjič igrala leta 2017 in zasedla 6. mesto. Zadnje svetovno prvenstvo je bilo organizirano leta 2019, prvaki s...