Renesansa širokih hlačnic

Tokrat se osredotočamo na spodnji del naše garderobe. V mislih imamo hlače, ki jih bomo preučili od glave do pet. No, od pasu do pet. Nekateri kroji lahko to modno sezono segajo celo dlje in segajo kar do tal. Katera različica izmed spodnjih vam je najbolj všeč, pa presodite sami. Kulotke Z njimi se ne srečujemo prvič, a hlačnice, ki segajo nekaj manj kot do gležnjev, se vračajo v velikem loku. Primerne so tako za elegantne priložnosti kot tudi za sproščen sprehod čez mesto, saj so mehke, izjemno široke in udobne. Zaradi dolžine so seveda primernejše za toplejše mesece, lahko pa jih oblečete...