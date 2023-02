Recept za srečo

Najdaljša študija elitne univerze Harvard, s katero so strokovnjaki kar 80 let spremljali 724 moških, ki so se jim pozneje pridružili tudi partnerice in partnerji ter potomci, je razkrila recept za srečno življenje. Ne, denarno premoženje ni na vrhu, srečo nam namreč prinašajo druge oblike bogastva. Predvsem prijatelji in bogato družabno življenje, ki so absolutno na vrhu in so dragocena podpora ob najhujših trenutkih v življenju.

Tisti, ki si ne vzamejo časa za prijatelje, so največkrat nesrečni, to spoznanje pa je ključno predvsem v dobi vplivnežev, ki za zadovoljstvo oglašujejo izdelke in storitve. Da denar ne more kupiti sreče, smo slišali že večkrat, zdaj to potrjujejo tudi strokovnjaki na podlagi dolgoletne študije.

Finančna varnost in uspeh sta šele na drugem mestu, čeprav si je večina udeležencev vse življenje prizadevala ravno za takšne dobrine in vrednote, a tistim, ki niso imeli razvejane socialne mreže, denar ni prinesel želenega zadovoljstva. Izkazalo se je tudi, da so družabni ljudje, ki veliko vlagajo v odnose, v splošnem bolj zdravi, ključna leta, ki jih je treba preživeti v dobri družbi, pa so petdeseta: to naj bi zagotavljalo dobro počutje še tri desetletja pozneje, pojasnjujejo strokovnjaki s Harvarda, ki zanimive izsledke povzemajo tudi v knjigi.