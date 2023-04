Rdeča cvetlica na rdečem seznamu

Zavod Logarica, ki se ukvarja z ohranjanjem in promocijo naravne in kulturne krajinske dediščine, zgodovinskih elementov, tako materialnih kot tudi intelektualnih, predvsem na območju Pomurja, so ustanovili leta 2014. Nadvse je dejaven predvsem pri proučevanju biodiverzitete in naravovarstveno pomembnih območij, kot je Natura 2000.

Zavod si prizadeva za tesno sodelovanje z lokalnim prebivalstvom ter lokalnimi skupnostmi prek trajnostno in sonaravno naravnanih projektov, programov, akcij in storitev, ki pozitivno vplivajo na razvoj regije. Širši javnosti poskušajo omogočati tudi dostop do splošnih informacij o naravnih in kulturnih danostih pomurske krajine in so dejavni na področju neformalnega podajanja znanja. Mlade rodove navdušujejo nad zgodovinskimi zakladi regije ter soustvarjanjem socialnega okolja za medgeneracijski dialog. Med pomembne dejavnosti prištevajo tudi vključevanje socialno in zdravstveno šibkih posameznikov v družbeno okolje in si prizadevajo, da bi lahko vsi, domačini in tujci, pobliže spoznali življenje na podeželju.

Raste tudi v črnojelševih logih, a ne tako bujno kot na travnikih. FOTO: Jaroslav Jankovič

Te dni ozaveščajo o močvirski logarici ali rdečem zvončku, kot cvetlici pravijo nekateri Prekmurci. Gre za zelo ogroženo rastlino, ki uspeva na vlažnih in predvsem negojenih ter redno košenih travnikih. Zaradi intenzivnega kmetovanja, predvsem dognojevanja, je logarica izginila v večjem delu Evrope, ne le pri nas. V Sloveniji so najbolj znana in bogata rastišča na Ljubljanskem barju, a je tudi teh vsako leto manj. V pomurski regiji se pojavlja predvsem v okolici Nedelice, Turnišča, Brezovice, Male in Velike Polane, drugod je zelo redka. Raste tudi v črnojelševih logih, a ne tako bujno kot na travnikih.

Vrsta je priljubljena zaradi lepih, velikih, rjavordečih cvetov, ki imajo belkast šahast vzorec, ponekod pa sadijo in gojijo tudi kultivarje z belimi cvetovi. Močvirska logarica je uvrščena na rdeči seznam ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in je tudi z zakonom zavarovana vrsta. J. Ž.