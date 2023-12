Razstava, ki ponuja intimni vpogled v subkulturo

V Galeriji Cankarjevega doma so odprli veliko pregledno razstavo Slovenski punk in fotografija, ki povezuje fotografijo z različnimi vidiki slovenskega punk gibanja v obdobju od leta 1977 do sredine 80. let pa tudi obdobja pred punkom in po njem. Poleg tega zajema ljubljansko subkulturno in alternativno sceno v 80. letih prejšnjega stoletja, s poudarkom na pojavu skupnosti LGBT+, skupini Laibach ter drugem drznem in subverzivnem dogajanju. Kakor je povedala kustosinja Marina Gržinić z ZRC SAZU, razstava daje vpogled v pomembno vlogo fotografije pri dokumentiranju in izražanju slovenskega punk...