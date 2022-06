Razprite krila z zgodbami

Dekle, ženska, druga_i

Bernardine Evaristo: Dekle, ženska, druga_i

Cankarjeva založba

V težko pričakovanem slovenskem prevodu knjige, ki je prejela Bookerjevo nagrado, so se Ammi končno odprla vrata londonskega Nacionalnega gledališča in med čakanjem na premiero razmišlja o boju, ki ga je kot temnopolta lezbijka morala bojevati, da je prišla do tod, pa tudi o svojih željah, ljubeznih, razočaranjih in samoiskanju. Njeni zgodbi sledi enajst drugih: od zgodbe cinične učiteljice in investicijske bankirke do nebinarne-ga vplivnice-eža in 93-letne kmečke posestnice s severa. Vse so nekako povezane, najpogosteje prek Amme ali pa gre za sorodstvene in druge povezave.

Mož, ki je umrl dvakrat

Richard Osman: Mož, ki je umrl dvakrat

Mladinska knjiga

V nadaljevanju duhovite kriminalke nepričakovani obiskovalec konča mir v idilični soseski. Elizabeth, Joyce, Ibrahim in Ron si še niso oddahnili od proslavljanja uspešno razvozlanega umora in se prav veselijo, da bo v njihovi upokojenski soseski Sončni gaj znova zavladal spokoj. Ampak nimajo sreče. Nepričakovani obiskovalec, Elizabethin stari prijatelj – ali pa morda celo več kot le prijatelj, pri Elizabeth nikoli ne veš –, se zateče v Sončni gaj po pomoč. Možak je na begu, obtožen kraje več milijonov vrednih diamantov. Že naslednji dan najdejo prvo truplo. Ki ni zadnje. Bo četverica prej našla morilca kot on njih?

Plemič v Moskvi

Amor Towles: Plemič v Moskvi

Hiša knjig

Boljševiško sodišče leta 1922 spozna grofa Aleksandra Rostova za nepopravljivega aristokrata in ga obsodi na dosmrtni hišni pripor v Hotelu Metropol nasproti Kremlja. Rostov, neupogljivi, razgledani in duhoviti možakar, ki v življenju še nikoli ni delal, mora zdaj živeti v podstrešni sobici, medtem ko se pred vrati hotela odvijajo najbolj burna desetletja v vsej zgodovini Rusije. Povsem nepričakovano pa mu omejene okoliščine omogočijo vstop v veliko večji svet čustvenih odkritij. Edinstveni roman, poln humorja, sijajnih junakov in vrste prelepih prizorišč, vas bo povsem očaral.

Dežela drugih

Leïla Slimani: Dežela drugih

Mladinska knjiga

V prvem delu družbenozgodovinske trilogije se Mathilde in Amin leta 1944 spoznata in zaljubita, po koncu druge svetovne vojne se preselita v Maroko in si ustvarita dom v Meknesu. Amin se loti kmetovanja in posli sčasoma stečejo, a Mathilde v Maroku dušijo togi običaji, samota, tujstvo in pomanjkanje. Domače konflikte spremljajo vse večja nesoglasja med koloni in domačini, ki nazadnje pripeljejo do hudih političnih nemirov, v katerih resne posledice utrpi tudi Aminova družina. Avtorica uspešnice Uspavanka se v trilogiji loteva vprašanj (post)kolonizacije in položaja žensk v Maroku vse do danes.

Darilo Cockleberry Baya

Nicola May: Darilo Cockleberry Baya

Meander

V tretjem delu se vračajo vsi vaši najljubši prebivalci Cockleberry Baya, vključno z ljubkim jazbečarjem Hot Dogom in njegovim naraščajem. Rosa Smith je zdaj uspešna lastnica kavarne in si želi ustvariti družino, zato se ji zdi, da je napočil čas, da se poslovi od svoje podedovane Vogalne trgovine. A dobrotnik ji je zapustil tudi zelo pomemben pogoj: trgovine ne sme prodati, lahko jo le preda nekomu, ki si jo res zasluži. Ko se novica razširi, se v zalivu pojavi kup prišlekov, ki se ne zdijo vredni zaupanja in katerih nameni so vprašljivi. Obenem iz njenega družinskega drevesa kukajo nove skrivnosti ...

Čez pet let

Rebecca Serle: Čez pet let

Mladinska knjiga

Kje se vidite čez pet let, vprašajo manhattansko odvetnico Dannie na razgovoru za službo. Dannie ne omahuje, točno ve, kam gre njeno življenje. Po uspešno opravljenem razgovoru jo zaročenec zvečer zasnubi in ona se zadovoljno odpravi spat. Toda zbudi se v drugem stanovanju, na prstu ima drug prstan in poleg nje leži drug moški. V ozadju prižgani televizor ji razkrije, da je isti dan, 15. december, vendar pet let v prihodnosti. Ko se znova zbudi v svojem starem življenju, ima občutek, da se ji je vse le sanjalo. Toda po štirih letih ji moški iz sanj zares prekriža pot …