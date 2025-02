Razigrani srca osvajajo z novo podobo

Zasedbo sestavljajo Rene Gungl, Tilen Köpp, Uroš Dukarič in Jure Horvat. Njihova skladba Miška mala, ki so jo lani posneli s Francem Rajšpom, tekmovalcem šova Kmetija 2023, jim je na široko odprla vrata do občinstva. Letos nameravajo izdati še nekaj novih skladb, pripravljajo se na veselice in druge dogodke, na katerih bodo razveseljevali ljudi, pri tem pa sodelujejo z izkušenimi glasbeniki, ki jih usmerjajo pri delu. Razigrani so priljubljena glasbena zasedba iz Slovenskih goric, ki so na glasbeni sceni začeli svojo pot že pred devetimi leti, a so se sprva imenovali Razigrani fantje. Ker pa je na sceni še ena zasedba s podobnim imenom, so se odločili, da se bodo odslej imenovali samo Razigrani. »Vsi že imamo tudi družine, zato morda beseda fantje v imenu tudi ni več na mestu,« razmišljajo člani ansambla, ki so v minulih dneh že sestavili repertoar za nove nastope. »Na večjih dogodkih nas spremlja ekipa tonskih mojstrov in lučkarjev, veliko časa namenjamo tudi vsebini na družbenih omrežjih, saj brez tega danes ne gre,« pravi Rene Gungl, ki je vodja ansambla.

Obetajo si nov zagon in prepoznavnost na domači glasbeni sceni.

So pa Razigrani že letos poslušalce razveselili s prvo novo lastno skladbo z naslovom Obožujem te. Gre za polko, za katero je besedilo napisal Matej Trstenjak, za melodijo je poskrbel Nejc Tratnjek, aranžma pa je prispeval Gašper Kušar. Pesem so fantje posneli v studiu Old House Production, za dokončno verzijo pa je poskrbel Tadej Mihelič. Za pesem, ki jo je izdala založba Trstenjak, so posneli tudi videospot, za katerega je poskrbela ekipa Globus video pod vodstvom Žiga Gjura. Osrednja zgodba videospota se odvija v kinu Maribox, katerega ekipi se fantje še posebej zahvaljujejo za vso pomoč in podporo pri snemanju.

Razigrani so pripravljeni na novo sezono. FOTO: arhiv ansambla

Vlogo sramežljivega fanta je prevzel kar njihov pevec Jure Horvat, vlogo punce pa je odigrala simpatična Ines Erniša. Kot vidimo v spotu, je s pomočjo prijateljev (Razigranih) fant postal pravi osvajalec. Naslednji dan se v dnevni sobi spominja tega dogodka in upa, da dekle kmalu potrka na njegova vrata. »Skratka, to je skladba o zaljubljenem fantu, ki se kljub slabi samozavesti močno trudi, da bi osvojil dekle. Ko se zaljubiš, ves svoj čas nameniš svoji najdražji osebi. Pri začetnem spoznavanju pa ti težave pogosto povzroča ravno samozavest. A če imaš dobre prijatelje, lahko ti priskočijo na pomoč v vsaki, tudi takšni situaciji,« razložijo Razigrani, ki so poskrbeli tudi za novo, osveženo garderobo.