Radio City pod Pohorjem praznoval 30 let

Tri leta je že Radio City, nekoč največja komercialna radijska postaja, v rokah madžarskih lastnikov. Natanko dve leti pa sta minili, odkar ga je večina zaposlenih, vključno z ekipo Reporter Milan, zapustila in odšla na Toti radio, ki ga je po statističnih podatkih poslušanosti in priljubljenosti takoj prehitel. Ekipa Totega radia je v ponedeljek praznovala drugo obletnico, dan pred njimi pa si je ekipa Radia City omislila 30. obletnico na Snežnem stadionu pod Pohorjem.

Od stare ekipe Radia City sta ostala samo še Bor Greiner ter Natalija Veronik. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mariborski Radio City je bil ena prvih komercialnih radijskih postaj, ki je pokazal zobe tradicionalnim nacionalnim medijem. Bil je med prvimi, ki je dobil viktorja kot komercialna radijska postaja. Njegov začetnik je bil mariborski podjetnik Mišo Hölbl, ki je od prvega dne, ko je stopil z radijskim programom v eter, kreiral tako družbeno kot politično sceno mesta ob Dravi. Vse do leta 2022, ko ga je tiho prodal.

John Denhof, nekdanji predsednik uprave OTP banke, je užival v družbi partnerice Melite Pipuš in njunih otrok. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Prepoznavna imena slovenske glasbene scene, kot so 6pack Čukur, Rok'n'Band, Alfi Nipič, Tabu in Joker Out, ter brezplačna vstopnina, so bili dober, a predvsem drag manever, s katerim bi na pohorske strmine po dolgih letih posta ponovno lahko privabili 10.000 ali več zabave željnih ljudi. Pa se ni izšlo, saj jim je ob slabi delitvi vstopnic zagodlo tudi vreme in se je na koncu v izteku tudi že nekdanje Zlate lisice zbralo zgolj nekaj sto obiskovalcev.