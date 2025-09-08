BULVAR

Radio City pod Pohorjem praznoval 30 let

Priljubljena mariborska radijska postaja je na Snežnem stadionu s koncertom zaznamovala tri desetletja delovanja. Žal ji je zagodlo vreme.
Fotografija: Na Snežnem stadionu pod Pohorjem se je zbralo manjše število ljudi. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Odpri galerijo
Na Snežnem stadionu pod Pohorjem se je zbralo manjše število ljudi. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Marko Pigac
08.09.2025 ob 17:00
Marko Pigac
08.09.2025 ob 17:00

Poslušajte

Čas branja: 1:41 min.

Tri leta je že Radio City, nekoč največja komercialna radijska postaja, v rokah madžarskih lastnikov. Natanko dve leti pa sta minili, odkar ga je večina zaposlenih, vključno z ekipo Reporter Milan, zapustila in odšla na Toti radio, ki ga je po statističnih podatkih poslušanosti in priljubljenosti takoj prehitel. Ekipa Totega radia je v ponedeljek praznovala drugo obletnico, dan pred njimi pa si je ekipa Radia City omislila 30. obletnico na Snežnem stadionu pod Pohorjem.

Od stare ekipe Radia City sta ostala samo še Bor Greiner ter Natalija Veronik. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Od stare ekipe Radia City sta ostala samo še Bor Greiner ter Natalija Veronik. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mariborski Radio City je bil ena prvih komercialnih radijskih postaj, ki je pokazal zobe tradicionalnim nacionalnim medijem. Bil je med prvimi, ki je dobil viktorja kot komercialna radijska postaja. Njegov začetnik je bil mariborski podjetnik Mišo Hölbl, ki je od prvega dne, ko je stopil z radijskim programom v eter, kreiral tako družbeno kot politično sceno mesta ob Dravi. Vse do leta 2022, ko ga je tiho prodal.

John Denhof, nekdanji predsednik uprave OTP banke, je užival v družbi partnerice Melite Pipuš in njunih otrok. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
John Denhof, nekdanji predsednik uprave OTP banke, je užival v družbi partnerice Melite Pipuš in njunih otrok. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Prepoznavna imena slovenske glasbene scene, kot so 6pack Čukur, Rok'n'Band, Alfi Nipič, Tabu in Joker Out, ter brezplačna vstopnina, so bili dober, a predvsem drag manever, s katerim bi na pohorske strmine po dolgih letih posta ponovno lahko privabili 10.000 ali več zabave željnih ljudi. Pa se ni izšlo, saj jim je ob slabi delitvi vstopnic zagodlo tudi vreme in se je na koncu v izteku tudi že nekdanje Zlate lisice zbralo zgolj nekaj sto obiskovalcev.

Boštjan Čukur in Rok Ferengja sta v zaodrju uživala v dobri družbi. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI
Boštjan Čukur in Rok Ferengja sta v zaodrju uživala v dobri družbi. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

obletnica radio Pohorje Maribor Radio City

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Janši se lahko po novem merjenju javnega mnenja smeji
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Komentarji:

Priporočamo

Izvedeli smo, kdo je bil kolesar, ki je tragično umrl na Gorenjskem (FOTO)
Janši se lahko po novem merjenju javnega mnenja smeji
Umrl je nekdanji vidni slovenski politik
Nemčija se resno pripravlja na vojne: »Lahko računamo na 500 do 600 žrtev na dan«

Izbrano za vas

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Vsaka dnevna soba ima prostor za ta ultimativni kos

 
Promo

Te destinacije so zdaj izjemno priljubljene

 
Promo

Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

 
Promo

»Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

 
Promo

Avtomobil ste zavarovali. Sebe tudi?

 
Promo

Hitrejša pot do kapitala: zakaj podjetja vse pogosteje izberejo zasebni dolg

 
Promo

To so nujna jesenska opravila na vrtu

 
Promo

Bi poslovali z Nemci?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.