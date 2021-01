Večina ljudi, četudi ve, kam se odpravlja, za načrtovanje in odločitev potrebuje kar nekaj časa. Radijska voditeljica Ivjana Banić pa je z družino v tem postavila nekakšen rekord, kot bi verjetno lahko rekli. Odločitev ne le o tem, kam odpotujejo, ampak da tam tudi ostanejo, je padla v reci in piši pol ure! Ivjanina družina se je namreč preselila na Havaje. »Po polurni odločitvi smo naslednji teden razdelali vsako malenkost, prečesali vse scenarije in spet prišli do enakega zaključka. Mož mi je bil v veliko čustveno oporo, saj takšen premik ni ravno vsakdanja odločitev, ni lahko, saj st...