Radgonski skavti zbirali star papir

V skavtskem združenju župnije svetega Petra Gornja Radgona, ki deluje od leta 1996, je po besedah stegovodje Nastje Fekonja v času koronaukrepov število članov upadlo s 70 na približno 40. Prihajajo iz domače župnije in tudi iz župnij Radenci, Kapela ter Sveti Jurij ob Ščavnici. V skavtskem združenju, kjer pričakujejo, da se bo članstvo spet zvišalo, za svoje aktivnosti, denimo organizacijo poletnih taborov, potrebujejo tudi določena finančna sredstva. Nekaj si jih pridobijo z zbiranjem starega papirja, ki ga organizirano pripravijo dvakrat na leto. Poleg tega s tovrstnimi akcijami ozaveščajo ljudi o ohranjanju čistega okolja pa še manj drevja se zato podre.

Že nekaj let skavti prvo akcijo pripravijo ob koncu marca ali v začetku aprila, drugo pa oktobra. Letošnja spomladanska akcija je bila na prvi aprilski dan; veliki zabojnik so postavili ob transformatorski postaji pri vznožju radgonske cerkve. Vsakič zberejo od štiri do pet ton papirja. Številni Radgončani in okoličani so tudi tokrat na zbirno mesto pripeljali kar veliko papirja.

Zabojnik so postavili pri vznožju radgonske cerkve. FOTO: Oste Bakal

Čeprav je v radgonskem skavtskem združenju tudi nekaj članov iz sosednjih občin, jih finančno podpira le občina Gornja Radgona. Dodajamo še, da je bilo združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj ustanovljeno leta 1990, danes vključuje okrog 5200 članov in članic. Skavti v starosti od 6 do 7 let nosijo ime bobri in bobrovke, med 8 in 10 let volčiči in volkuljice, med 11 in 15 let so izvidniki in vodnice, med 16 in 21 let so popotniki in popotnice, nad 21 let pa voditelji in voditeljice. Ni pogoj, da si veren, če se želiš pridružiti skavtom. »Skavti spoštujemo mišljenje in prepričanje vsakega posameznika in nikomur ne vsiljujemo drugačnega mnenja. Skavtski program zajema tudi duhovno rast članov, od vsakega pričakujemo, da ta del tudi sprejema in se ga udeležuje. Večina skavtskih aktivnosti se odvija na prostem. Tudi v slabem vremenu in pozimi. Vsaka skavtska skupina ima urejen prostor, skavtsko sobo, kjer potekajo srečanja. Lahko je v občinskih prostorih, v župniji, celo pri kom doma. V cerkvi se srečamo pri sveti maši, ki pa lahko poteka tudi v naravi. Molitev je del vsakdana. Je pozdrav jutru in refleksija dneva. Trenutek, za katerega nam nikoli ni škoda odmeriti nekaj minut. A to je le en del naših aktivnosti, kot so še spoznavanje preživetja v naravi, učenje skavtskih veščin, služenje v družbi,« pravijo v slovenskem skavtskem združenju.

Radgonski skavti se srečujejo v Trstenjakovem domu ob župnišču ali pa na bližnjem dvorišču.