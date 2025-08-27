Putinova vrnitev »domov«

Morda ste pred leti na televizijskem kanalu Discovey Channel z veseljem spremljali nadaljevanko Smrtonosni ulov, svojevrstni resničnostni šov, ki je prikazoval dogajanje na ribiških ladjah v smrtonosnih vodah Beringovega morja. Bazno pristanišče za ribiške ladje, ki so v divjih vodah Beringovega morja z nečloveškimi napori lovile aljaške kraljeve rakovice, je bilo pristanišče Dutch Harbor na otoku Unalaska na arhipelagu Aleuti, ki se kot dolga veriga bolj ali manj vulkanskih otokov – mimogrede, na Aleutih je kakšnih 70 spečih in dejavnih vulkanov – razteza jugozahodno od zahodne obale Aljaske proti vzhodnoazijski obali. Na otoku Unalaska živi kakšnih 4200 ljudi, Dutch Harbor pa je po količini ujete ribe največje ribiško pristanišče v Združenih državah Amerike. Vsako leto najmanj 400 ribiških ladij ulovi na milijone ton rib, več kot deset odstotkov vsega ulova v ZDA.

Donald Trump je na nekoč ruski Aljaski gostil Vladimirja Putina. FOTO: Andrew Harnik/Getty Images/AFP

Unalaska in tudi celotna ameriška zvezna država Aljaska, ki je kot predzadnja, 49. po vrsti, vstopila v zvezo ameriških držav, bi najbrž še naprej ostali bolj na obrobju zanimanja širše svetovne javnosti, če se ne bi te dni tako veliko govorilo in pisalo o srečanju ameriškega in ruskega predsednika Donalda Trumpa in Vladimirja Putina. Sicer se nista srečala na Unalaski, temveč nekaj sto kilometrov stran na celini v ameriški vojaški bazi, a srečanje ruskega in ameriškega predsednika na Aljaski je bilo zanimivo ne samo zaradi politične pomembnosti in odmevnosti, temveč tudi zato, ker se je svet ob tem spomnil, da je sestanek potekal v deželi, ki je bila še pred približno 150 leti v lasti Rusije. In to se lahko na potovanju po Aljaski in Aleutskih otokih opazi še danes.

Ruski vpliv

V Unalaski in še nekaterih drugih naseljih na Aljaski so še vedno ohranjene in delujejo ruske pravoslavne cerkve. V Unalaski cerkev svetega vnebovzetja, ki je bila zgrajena leta 1824, v njej pa hranijo zelo dragocene ikone in druge cerkvene umetnine, nekatere naj bi Cerkvi darovala znana ruska vladarka, carica Katarina Velika. Do nedavnega je bil edini pravoslavni duhovnik, ki je maševal na Aleutskih otokih, Evon Bereskin, pred kratkim pa je dobil pomoč, saj je iz Rusije prispel še en pravoslavni duhovnik.

Vladimir Putin v pogovoru s pravoslavnim škofom Aleksejem iz aljaškega mesta Sitka, nekdaj imenovanega Novi Arhangelsk. FOTO: Gavril Grigorov/AFP

Prva Evropejca, ki sta bila na Aljaski in Aleutskih otokih, sta bila danski raziskovalec Vitus Bering in njegov ruski kolega Aleksej Čirikov, ki sta se v tistih krajih potikala okoli leta 1740. Potem ko sta ugotovila, da je morska ožina, pozneje poimenovana po Beringu, ki loči ameriško in evrazijsko celino, široka le 88 kilometrov in je večji del leta zamrznjena, so začeli na ameriško stran prihajati ruski pustolovci in lovci na krzno. Tu so lovili zlasti morske vidre, katerih kože so bile zelo cenjene in temu primerno drage. Ko so ruski lovci na otoku Unalaska leta 1759 ustanovili prvo rusko naselbino, je Aljaska z leti tudi formalno postala ruska kolonija. Carica Katarina Velika je dodelila monopol prvotnim trgovcem in lovcem s krznom, njen sin, car Pavel I., pa je leta 1799 tudi formalno ustanovil Rusko-ameriško družbo, ki je potem širila svoj vpliv in tudi oblast po vsej Aljaski.

88 kilometrov deli ameriško in evrazijsko celino pri Beringovi ožini.

Trgovcem in lovcem so sledili pravoslavni duhovniki, ki so ustanavljali misijone in cerkve ter spreobračali domorodna inuitska plemena v pravoslavno krščanstvo. V Novem Arhangelsku, zdaj Sitki na otoku Baranof, ki so ga leta 1799 ustanovili Rusi iz Rusko-ameriške družbe, še danes stoji katedrala svetega Mihaela. Pravoslavni misijonarji so krstili skoraj 20.000 inuitskih staroselcev in njihovi potomci so še danes pripadniki ruske pravoslavne cerkve. Zato ni presenečenje, če na Aljaski še danes srečamo veliko ruske simbolike, poleg cerkva, nagrobnih napisov in pokopališč tudi rusko zveneči priimki niso nobena redkost.

20.000 inuitskih staroselcev so krstili pravoslavni misijonarji.

Ruski lovci na kožo morskih vider so bili pri svojem početju tako vestni, da so do sredine 19. stoletja skoraj iztrebili populacijo teh živali, carska Rusija pa se je zato začela čedalje manj zanimati za svoje ozemlje onkraj Beringovega preliva in Beringovega morja. Poleg tega je vzdrževanje kolonije terjalo določene finančne vložke ruskega imperija, Sankt Peterburg je sredi 19. stoletja začel na Aljasko gledati kot na finančno breme, in ne več kot na ozemlje priložnosti. Po tihem so začeli iskati kupca, po koncu krimske vojne med letoma 1854 in 1856, v kateri so bili Rusi premagani, so se zaradi suše v državni blagajni na carskem dvoru odločili Aljasko prodati. Car Aleksander II. je tako leta 1867 za takratnih 7,2 milijona dolarjev celotno ozemlje Aljaske prodal Združenim državam Amerike. Danes bi to znašalo kakšnih 160 milijonov dolarjev. Glede na vsa rudna bogastva, ki so jih kasneje Američani odkrili na Aljaski, je bila cena, ki so jo plačali Rusom, res bagatelna.

Ruska pravoslavna cerkev v vasi Nikolaev FOTO: Kerry Tasker/Reuters

7,2 milijona dolarjev je bila cena, za katero je Rusija prodala Aljasko.

Nasprotovanja

Prodaja je tako v Sankt Peterburgu kot v Washingtonu vzbudila tudi nekaj nasprotovanj. Glavni ruski pogajalec in odposlanec v Washingtonu Eduard de Stoeckl je zapisal, da je nasprotovanje prodaji, ki je naletela na negativne kritike v Rusiji, pač posledica dejstva, da nihče v Rusiji nima pojma, v kakšnem stanju je kolonija. Zapisal je še, da je bolje, da so jo prodali, kakor da bi jim jo Angleži vzeli. Kajti po koncu krimske vojne so podžgani z zmago močno narasli apetiti britanskega imperija, da bi svojo kolonijo Kanado razširila še naprej na zahod, do konca ameriške celine in Rusiji vzela Aljasko. Tako pa so jih Rusi prehiteli s prodajo te Američanom. Niti v Washingtonu in ZDA niso bili vsi zadovoljni s kupčijo. Tedanji ameriški zunanji minister William Seward je bil deležen nekaterih kritičnih zapisov v tedanjem tisku, češ, zakaj je zapravil tako veliko državnega denarja za nakup »zamrznjene divjine«, kjer ni nič vrednega, samo severni veter in ledena puščava. Drugi so bili sumničavi, zakaj je bila cena za tako velik kos ozemlja tako nizka, trdili so, da je Rusija Američanom očitno poceni prodala nekaj, kar zanjo očitno nima nobene vrednosti, in se je tega ozemlja raje znebila ter ga pod ceno prodala Washingtonu.

Aljaska je postala priljubljena za naseljevanje po odkritju bogatih zlatih zalog konec 19. stoletja. FOTO: Kentweakley Getty Images/iStockphoto