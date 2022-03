Vladimirja Putina že vrsto let s kančkom sarkazma imenujejo tudi novi ruski car. Ta oznaka seveda ni iz trte izvita, saj se ruski predsednik dejansko vede kot absolutni vladar Rusije. Do njega imajo dostop le redki, pa še to bolj ali manj člani ruske vlade, in ozek krog ljudi, praviloma gre za peščico oligarhov, ki tvorijo Putinovo kamarilo, skupino najvplivnejših ljudi. V zadnjem času, še zlasti med epidemijo covida, pa je imelo dostop do njega še manj ljudi. Pa še tisti, ki so lahko prišli, so lahko sedeli na nasprotnem koncu zelo dolge mize, kar smo lahko videli na nekaterih redkih fotograf...