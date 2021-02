Pustovanje prek zooma, šole pa je treba odpreti

Pustovanja letos ne bo. Ga boste pripravili v lastni režiji? Da, doma se bomo vsi oblekli v maske in drugim mahali prek zooma. 7 %

Maske že nosimo vsak dan; zato za pusta dodatnih ne potrebujemo. 51 %

Spekli bomo krofe in se mastili z njimi. 42 %

Angleška različica koronavirusa je … Še ena teorija zarote. 20 %

Nevarna različica, ki me plaši. 10 %

Pričakovana mutacija, zaradi katere ni treba delati panike. 70 %

Z odprtjem šol je vsak dan drugače. Zbegani so starši, otroci prav tako.Društvo ravnateljev je nedavno izvedlo anketo o zmožnosti izvajanja pouka v živo in hkratnega testiranja. Skoraj 90 odstotkov šol je zatrdilo, da so zmožne v istem dnevu testirati učitelje in tudi izvesti pouk v živo. Tega ne bi zmoglo le 12 odstotkov šol, je navedel predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljevPred dnevi so v Trbovljah pripravili protest, ki je bil v prvi vrsti namenjen razumnosti pri odločitvah glede otrok. Tako je bila edina zahteva protestnikov, da se šole odprejo, je skupina občanov zapisala na družabnem omrežju facebook. Protestirali so tudi v Kopru.Ena izmed protestnic je besno dejala: »Dovolj je! Otrokom so vzeli otroštvo, posledice bodo katastrofalne.« Da je treba šole odpreti, pa se je strinjala tudi večina sodelujočih v naši anketi na spletni strani www.slovenskenovice.si.Zdaj pa k pustu. Tudi ta bo – drugačen. Tudi kurentovanje na Ptuju.Organizatorji kurentovanja so imeli lani veliko srečo, saj jim je jubilejni 60. osrednji slovenski pustni festival uspelo spraviti pod streho še pred razglasitvijo epidemije. Čeprav so dolgo verjeli, da bi se lahko prav z njihovim dogodkom slednja tudi končala, ni tako. Vendar niso obupali in bodo nekaj dogodkov spravili na splet. Ptujska županjaje napovedala, da bodo 61. kurentovanje v vsakem primeru izpeljali, pri tem pa se prilagajali razmeram in odlokom, ki veljajo v času epidemije.»Če ne gre tako kot običajno, ga bomo pač poskusili narediti kot svojevrstnega in posebnega, zato verjamem, da Ptujčani in vsi preostali ne bodo pozabili na tradicijo, ampak jo bodo še bolj cenili in spoštovali,« je dejala. Večina sodelujočih v naši anketi pa je zatrdno odločenih, da »maske že itak nosimo vsak dan; zato za pusta dodatnih ne potrebujemo«. Pa še prav imajo!