Pustil službo učitelja

Naš nadarjeni kantavtor je na Hrvaškem nastopil s pesmijo Take On Me in se z njeno počasno izvedbo dotaknil src vseh žirantov, občinstva in gledalcev ter si prislužil vstopnico za polfinale, ki bo 27. novembra. »Ob ogledu oddaj sem ugotovil, da je njihova produkcija resnično dobra. Želel sem si te izkušnje, saj sem dobil občutek, da imajo ljudje na Hrvaškem glasbo še posebno radi in bi mogoče zaradi tega občutili mojo ljubezen do glasbe,« 32-letni Mariborčan Kristijan Crnica obrazloži svojo odločitev, da se preizkusi v tovrstnem šovu tudi pri sosedih. Tudi zato, ker je pred 12 leti...