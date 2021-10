Punca, ki spreminja življenja

Osebna trenerka Patricia Pangeršič ima zavidljivo bazo sledilcev, ki upoštevajo njene nasvete, na številnih fotografijah pa rada pokaže svojo popolno postavo. Nasmejana 26-letnica iz okolice Ljubljane želi ljudi spodbuditi k preobrazbi. »Za svojo postavo garam že več kot osem let in na to, kar sem dosegla, sem zelo ponosna.« Med drugim je postala fatalna ženska leta 2021, in to plat je razkrila tudi v pogovoru. Na instagramu ima več kot 112.000 sledilcev. Foto: mediaspeed.net Prejšnji teden je bil svetovni dan brez modrčka. Ste ga tudi vi odložili za en dan? Sem. (Smeh.) Cel da...