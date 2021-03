Novembra 2016 so spominsko ploščo postavili na pročelju športne dvorane Trešnjevka v Zagrebu, kjer domuje rokometni klub, v katerem je Puc uresničil del svoje uspešne kariere. V bogati karieri je kot edini na svetu sodeloval na olimpijskih igrah v dresih treh reprezentanc, Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije. Žoga, kot so mu pravili, je na rokometno potovanje odšel iz Šoštanja, kjer je začel kariero, končal pa jo je s smrtjo 20. oktobra 2011 v ZDA, kamor se je odpravil na zdravljenje zaradi raka. Pobuda za spominsko ploščo je prišla iz Slovenskega doma v Zagrebu in sveta slovenske nacionalne man...