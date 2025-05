Psa je treba redno krtačiti

Redno krtačenje je ključnega pomena za zdravje in higieno psa. Ne glede na pasmo ali dolžino dlake pomaga odstranjevati odpadle dlake, umazanijo in odmrle kožne celice, kar pripomore k splošni čistoči in urejenosti psa. Poleg tega česanje preprečuje nastanek vozlov, ki so še posebno problematični pri dolgodlakih pasmah, saj lahko povzročajo nelagodje in bolečino, v skrajnih primerih pa je treba psa celo obriti, kar ni primerno za vse pasme.

Redna nega dlake pripomore k splošni čistoči in urejenosti psa.

Ena izmed pomembnih prednosti rednega krtačenja je zmanjšanje izpadanja dlake po stanovanju. To je še posebno pomembno v obdobjih menjavanja kožuha, ko se izguba dlake običajno poveča. Poleg tega spodbuja cirkulacijo krvi v koži. Dobro prekrvavljena koža je manj nagnjena k težavam, kot so srbečica, draženje in vnetja.

S krtačenjem odstranjujemo odmrlo dlako in spodbujamo cirkulacijo krvi v koži.

Redno česanje ima tudi pomembno vlogo pri vzpostavljanju pozitivnega odnosa med psom in lastnikom. Čas, ki ga lastnik preživi ob česanju psa, lahko postane priložnost za krepitev vezi in zaupanja. Psa lahko sočasno nežno božamo in se z njim pogovarjamo, kar prispeva k njegovemu dobremu počutju in občutku varnosti.

Česanje spodbuja prekrvavitev kože; tako je bolj prehranjena, zdrava in nima prhljaja. FOTO: Getty Images

Pravilna tehnika in orodja za česanje

Pri negi pasje dlake je ključnega pomena izbira pravega orodja. Glede na vrsto dlake psa izberemo ustrezno krtačo ali glavnik. Na trgu je na voljo široka paleta krtač, od tistih, ki so primerne za dolgodlake pse, do gumijastih rokavic z ježki, ki so idealne za kratkodlake pasme. Te rokavice omogočajo nežno česanje, medtem ko pes občuti prijetno božanje. Če niste prepričani, katero orodje je primerno za vašega psa, se posvetujte z veterinarjem ali strokovnjakom v trgovini za ljubljenčke.

Gumijaste rokavice z ježki so primerne za kratkodlake pasme. FOTO: Getty Images

Pomembna je tudi pravilna tehnika. Dlako razdelimo na manjše dele in se postopoma lotimo česanja. Najprej naredimo prečko, da pod dlako vidimo kožo, nato pa nežno razčesavamo spodnji del dlake s kratkimi gibi. Ta postopek omogoča temeljito razčesavanje in dobro prekrvavitev kože. Po temeljitem česanju s krtačo uporabimo še glavnik, da odstranimo preostale vozličke in poskrbimo, da dlaka ostane gladka in brez vozlov.

Vozle in sprijeto dlako je treba razčesati s primernim orodjem.

Posebno pozornost je treba nameniti problematičnim predelom, kot so tačke, zadnjica, gobček in ušesa. Na teh mestih se pogosto pojavljajo vozlički, ki jih lahko odstranimo le z glavnikom. Pomembno je, da pri česanju teh predelov ravnamo nežno, da psu ne povzročimo nelagodja ali bolečine. Če so vozlički preveliki ali pretrdi, je morda treba uporabiti poseben sprej ali masko za lažje razčesavanje.