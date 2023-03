Te dni bodo vse poti vodile v Planico, kjer se bo končala 44. sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih. Letos mineva že 93 let od tistih smelih začetkov, pionirskih časov, ko je Planica dobila prvo 20-metrsko skakalnico. Leto dni kasneje, leta 1931, so na pobudo takratnega generalnega tajnika jugoslovanske zveze za zimske športe Josa Gorca iz ljubljanskega športnega kluba Ilirija v Planici odprli Dom Ilirija z bazenom in teniškim igriščem, danes znanega kot Dom Planica. Leto dni zatem je gradbenik in alpinist Ivan Rožman narisal načrt za 90-metrsko skakalnico, ki so jo tudi zgradili. Leta...