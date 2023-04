Prvi musliman na čelu Škotske

Škotska vladajoča stranka je za novega voditelja izbrala Humza Yousafa, ki je tako postal prvi muslimanski voditelj te britanske pokrajine s 5,5 milijona prebivalcev. Glavno tekmico Kate Forbes je za las premagal po petih tednih ostrih znotrajstrankarskih bojev, ki so pokazali razkol v Škotski nacionalni stranki (SNP), ki si je nekoč glasno prizadevala za osamosvojitev Škotske od Združenega kraljestva.

Novi premier

Novi škotski premier je že prisegel pred pokrajinskim parlamentom. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

Sedemintridesetletni v Glasgowu rojeni sin južnoazijskih priseljencev je prejšnji torek pred pokrajinskim parlamentom v Edinburgu že prisegel kot novi škotski premier. Dosedanji škotski minister za zdravje je na položaju nasledil dosedanjo škotsko premierko Nicolo Sturgeon, ki je prejšnji mesec nepričakovano odstopila po osmih letih vodenja stranke in polavtonomne pokrajinske vlade.

Člani SNP so Yousafa izvolili z 52 odstotki glasov; njegova protikandidatka in škotska finančna ministrica Kate Forbes je prejela 48 odstotkov glasov, potem ko je v prvem krogu glasovanja izpadla tretja kandidatka Ash Regan. Strankarskih volitev se je udeležilo 70 odstotkov delegatov.

Poklon starim staršem

Humza Yousaf je zdaj pred težko nalogo poenotenja stranke in oživitve kampanje za neodvisnost Škotske. "Tako kot bom vodil SNP v imenu vseh članov stranke, ne le tistih, ki so glasovali zame, tako bom vodil Škotsko v imenu vseh njenih prebivalcev ne glede na njihovo politično prepričanje," je dejal ob imenovanju na čelo SNP.

V govoru se je poklonil tudi pokojnim starim staršem, ki so se pred več kot 60 leti izselili iz Pundžaba v Indiji in prišli živet in delat v Glasgow. "Niti v najbolj norih sanjah si ne bi mogli predstavljati, da bo dve generaciji pozneje njihov vnuk postal škotski premier," je dejal. "Vsi moramo biti ponosni na jasno sporočilo, da ne barva kože ne vera nista ovira za vodenje dežele, ki ji pravimo domovina."

Želja po neodvisnosti

Yousaf velja za človeka, ki bo nadaljeval liberalno politiko dosedanje premierke Sturgeonove. Pod njenim vodstvom je SNP postala najmočnejša stranka na Škotskem, ni pa ji uspelo uresničiti obljub o razglasitvi škotske neodvisnosti od Britanije, poleg tega je s svojim predlogom zakonodaje, ki bi transseksualcem olajšala spremembo spola, povzročila razkol v stranki. Novi premier je obljubil, da si bo prizadeval za sprejetje omenjene zakonodaje, ki jo je škotski parlament že potrdil, a jo je ustavila britanska vlada.

Nekdanja škotska premierka Nicola Sturgeon med odhodom iz parlamenta. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

SNP ima v pokrajinskem parlamentu 64 od 129 sedežev, vlada pa v koaliciji s precej manjšimi zelenimi. Ti so pred volitvami v koalicijski partnerici zagrozili, da bi utegnili zapustiti koalicijo, če bi na čelo stranke prišel kandidat, ki ne bi nadaljeval progresivne politike Nicole Sturgeon. Morebitna izvolitev Forbesove ali Reganove bi tako lahko povzročila razpad sedanje škotske vlade.

Škoti so glede neodvisnosti še vedno razdeljeni. FOTO: Peter Nicholls/Reuters

Nacionalna stranka se je z Yousafovo izvolitvijo izognila razpadu koalicije, njene težnje po neodvisnosti Škotske pa so še vedno pod vprašajem. Škotski volivci so se leta 2014 na referendumu odločili, da ostanejo v Združenem kraljestvu. SNP bi rada izvedla novo ljudsko glasovanje, a ga vlada v Londonu zlepa ne bo dovolila, še posebno po odločitvi britanskega vrhovnega sodišča, ki je razsodilo, da Škotska ne more imeti referenduma o samoodločbi brez privolitve Londona. Tudi iz urada svežega britanskega premiera Rishija Sunaka so že sporočili, da njihov odgovor ostaja negativen.