Žalcu, kjer so pred šestimi leti uredili in odprli prvo fontano, v kateri iz pip priteka kaj drugega kot pivo, so kmalu sledili tudi v vinorodnih krajih, na Primorskem, Štajerskem in Dolenjskem, po novem pa še na Krasu. Le v Brdih nad fontanami vina niso najbolj navdušeni oziroma so mnenja o morebitni ureditvi fontane briških vin zelo različna. Fontana piv Zeleno zlato je poklon hmeljarski dediščini Spodnje Savinjske doline in Žalcu, ki je središče hmeljarstva v naši državi. Slovenija je tudi peta največja proizvajalka hmelja na svetu, hmelj pa je tista začimba, ki daje pivu okus in prepoznav...