Prva bitnost – prva slovenska knjiga o zgodovini videoiger

V ljubljanskem Računalniškem muzeju je založba Jazbina v ponedeljek predstavila prvo slovensko knjigo o zgodovini videoiger, v kateri Sergej Hvala - Sneti, ki ga malce starejši bralci in igralci iger poznamo iz časov računalniške revije Joker, zdaj pa kot enega glavnih avtorjev podobno usmerjene revije Jazbina, na 380 straneh bralca popelje na zanimivo potovanje od dobe fliperjev, avtomatov in prvih konzol ter računalnikov, ki so nastajali še v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, prek vladavine osembitnih videokonzol in uveljavitve njihovih šestnajstbitnih naslednikov do razmaha klonov IBM-ovega PC in nastopa cedeja, ko so videoigre sredi devetdesetih let s prihodom Sonyjevega playstationa postale resen posel. Zgodovinopisna, esejistična, nostalgična, kritična in občasno poetična poglavja, ki ne pozabijo na domačo gamersko sceno, opisujejo razvoj scene, ki se je sčasoma prelevila v največjo industrijo zabave na svetu.

Naslovnica prve slovenske knjige o zgodovini videoiger. FOTO: Staš Ivanc

Kakor je povedal avtor knjige v prijetnem klepetu z vsestranskim Boštjanom Gorencem - Pižamo, je o tem, da bi napisal knjigo o videoigrah, začel razmišljati že pred kakšnimi desetimi leti, zdaj pa je pod okriljem založbe Jazbina, ki izdaja tudi istoimensko računalniško revijo, tudi dejansko izšla. In kakor sta poudarila Pižama in Sneti, ne gre za knjigo, ki bi bila namenjena le resnim gamerjem, ampak za poljudno čtivo za vsakogar. Cena za knjigo s skoraj 380 barvnimi stranmi je v predprodaji 34,99 evra, nato bo višja za petaka. In glede na to, da se knjiga konča v letu 1995, lahko morda nekega dne v prihodnosti računamo tudi na Drugo bitnost.