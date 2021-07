Protestirajo proti kipu Marilyn Monroe

Nesmrtni seks simbol in pop ikona dvajsetega stoletja Norma Jeane Mortenson, ki jo ves svet veliko bolje pozna pod njenim umetniškim imenom Marilyn Monroe, bi 1. junija letos dopolnila 95 let, če se ne bi 5. avgusta 1962 med enim takrat pogostih napadov tesnobe in depresije odločila, da pogoltne večjo količino pomirjevalnih tablet barbituratov in tako zaključi svoje kratko, a burno življenje. Znameniti prizor iz filma Sedem let skomin Foto: Dokumentacija Dela A v očeh javnosti je ostala za vedno seks simbol, lepotna ikona in ena od najslavnejših zvezd klasične dobe hollywoodskega filma, ki je ...