Prostovoljci naredili več kot 1200 voženj

Prostofer (prostovoljni šofer) je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki radi priskočijo na pomoč. Številnim, ki imajo velike težave s prevozi, prostovoljni šoferji še kako prav pridejo. Tudi zato v vsaki občini pozorno bdijo nad floto predanih prostovoljcev.

Tako je pred dnevi Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica, na letno srečanje povabil voznice in voznike prostovoljskega projekta, ki ga v občini Ivančna Gorica izvajajo od leta 2020. Do danes je bilo opravljenih več kot 1200 brezplačnih prevozov. Prednostno se prevoz omogoči tistim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje mesečne dohodke ali slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Tako jim omogočajo lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe in javnih ustanov. Samo lani je bilo opravljenih 312 voženj, od tega 160 prevozov v bolnišnice na relaciji Ljubljana–Novo mesto, 127 voženj v zdravstvene domove, preostalih 25 prevozov pa za druge namene (lekarna, trgovina …). Trenutno je v občini Ivančna Gorica aktivnih 15 voznikov, ki prihajajo iz vrst ZŠAM Ivančna Gorica, nekaj pa je občanov prostovoljcev.

Župan se jim je zahvalil za pomoč. FOTO: G. S.

Na delovnem srečanju so se prisotnim za njihov izjemni prispevek zahvalili župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole in direktorica občinske uprave Andrejka Miše Glavič. Po njihovih besedah opravljajo vozniki delo, na katero so lahko ponosni, prav tako so nanje ponosni v celotni občini. Srečanja se je udeležil tudi direktor zavoda Zlata mreža Miha Bogataj, ki je poudaril, da je bila ivanška občina ena prvih, ki se je vključila v projekt Prostofer. Danes se izvaja v 109 slovenskih občinah.

Že v 109 slovenskih občinah FOTO: G. S.

O številnih izzivih je spregovorila tudi predsednica Sveta župana za starosti prijazno občino Milena Vrenčur. Povedala je, da je pohval na račun projekta veliko, kljub temu pa ostaja prostor za izboljšave. Srečanje je bilo tudi priložnost za izmenjavo mnenj med vozniki, ki sodelujejo v projektu brezplačnih prevozov. Med prioritetnimi nalogami za prihodnje obdobje so si zadali pridobitev dodatnih voznikov izmed članov društev upokojencev. Ob zaključku so si vsi skupaj zaželeli srečno prevožene kilometre v letu 2025.