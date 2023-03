Profesionalni videobar

Ko sem odpakiral tole Bosejevo pogruntavščino, priznam, da nisem točno vedel, kaj naj si mislim. Videobar? Skovanka za kombinacijo spletne kamere in zvočniške letve (soundbara)? Hmm, za spletno kamero in računalniški zvočnik ima kar visoko ceno – 975 evrov –, a potem mi je kapnilo, da tole pač ni napravica za domačo uporabo, ampak profi zadevščina za podjetja oziroma še bolje mednarodne korporacije, ki veliko dajo na spletne videokonference in videopredstavitve oziroma dobro sliko in zvok na takšnih dogodkih. In s takšno napravo se izogneš postavljanju videokamere in zvočnikov, če gre za manjši prostor, seveda.

Za manjše sestanke

Pri Boseju pravijo, da je videobar VB-S namenjen za manjše sejne sobe, v katerih je naenkrat do šest sodelujočih. Sama namestitev in uporaba sta precej preprosti, saj se videobar z računalnikom poveže prek petmetrskega usb-kabla, ima pa tudi wifi in bluetooth vmesnik. Priložen je tudi daljinec za lažje nastavljanje v navezi s programom Bose Work Configuration (za windows in mac), seveda pa ne manjka napajalnik s spodobno dolgim kablom. Videobar bomo vedno uporabljali prek računalnika, kompatibilen pa je z vsemi najbolj priljubljenimi programi za videokonference, kot so Zoom, Microsoft Teams in Google Meet.

Dober zvok, a ni stereo

Za webcam je malce predrag ... FOTO: Staš Ivanc

Hecno pa je, da nima avdiovhoda, kar je pri tako dragi napravi malce nenavadno. Pa še ena stvar je nenavadna: VB-S ima samo en zvočnik, kar je pri tej ceni že kar nezaslišano. Sam zvok je sicer zelo dober, lepo uravnotežen, jasen in nepopačen, a za ta denar bi napravica res lahko predvajala stereo zvok. Saj je že res, da stereo zvočna slika ne pride do izraza pri videokonferencah, a glede na to, da ima VB-S tudi bluetooth vmesnik in da ga lahko brezžično povežemo s pametnim telefonom, se mi zdi to izgubljena priložnost za še dodaten način uporabe, denimo, kot zvočnik na službenih zabavah.

Videokonference

A to v resnici niti ni videobarov namen. Že ob odprtju škatle bomo videli, da je dejansko namenjen montaži na steno pod televizor ali monitor, od koder bo snemal udeležence sestanka. Ko ga povežemo z računalnikom, lahko uporabljamo napredne funkcije, kot je osredotočanje na govorca v sobi z do šestimi udeleženci sestanka. VB-S bo s pomočjo svojih natančno usmerjenih mikrofonov zaznal, kdo govori, in tudi sliko osredotočil nanj, in to celo, ko se premika; tukaj še kako pride prav ultra visoka ločljivost 4K, saj kljub digitalnemu zumiranju na govorca slika ne bo izgubila kakovosti.

Fine nastavitve

Postavitev pred oziroma pod televizor, ki ga uporabljamo za videokonference. FOTO: Staš Ivanc

V programu Bose Work Configuration lahko nastavljamo samo usmeritev štirih vgrajenih mikrofonov, zaradi napredne tehnologije aktivnega odstranjevanja hrupa iz okolice (ANC) pa lahko tudi določimo območja, ki jih bo videobar ignoriral. Nastavljati se da tudi video, pri čemer lahko določimo območje snemanja, na voljo pa imamo kar nekaj nastavitev svetlosti, barv, kontrastov ipd. A dejansko je slika odlična že s prednastavljenimi nastavitvami.

Slika in zvok sta odlična, mikrofoni delujejo suvereno.

Skratka, Bose videobar VB-S je precej specifična in ne ravno poceni naprava, ki pa odlično opravlja svojo nalogo. Morda ni ravno za vsakogar, a če delamo v podjetju, kjer so skupinski videosestanki nekaj vsakdanjega, je tole odlična izbira.