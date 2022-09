Ker se je letos nekoliko prej kot običajno začela trgatev, se po vinogradih že od praznika Marijinega vnebovzetja slišijo klopotci. Zlasti na območju podravske vinorodne dežele je tradicija, da na visoke drogove postavijo klepetave lepotce, ki naj bi z ropotom odganjali ptiče in vse druge nadloge. Ponekod verjamejo, da tudi točo. Klopotci po eni strani naznanjajo, da prihaja jesen, po drugi pa, da grozdje začenja zoreti in prehaja v tretjo fazo svojega razvoja. Predvsem na Štajerskem, v Halozah, Prlekiji in Prekmurju skoraj vsak vinogradnik, ki da kaj nase, v svojih goricah postavi klopotec. P...