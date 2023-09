Prišel je čas, ko uživamo darove narave

September je mesec, ko se vrtičkarji veselijo darov, s katerimi jih po večmesečnem delu nagradi narava. Redno obiramo paradižnik, če ga zaradi obilice padavin in zračne vlažnosti ni napadla plesen, tudi stročjega fižola, bučk, kumar, melon in lubenic je v izobilju, pa paprik in jajčevcev, tudi sladkih feferonov, pekoče sorte in pekoči čiliji lahko na gredicah še malce počakajo, da bodo razvili res polno aromo in močno pekočino. Proti koncu septembra je dobro redno spremljati vremenske napovedi, saj je treba čilije, če smo s plodovi zadovoljni ali ne, pobrati, ko se začnejo temperature spuščati.

Redno pobiramo tudi papriko. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Obilo plodov poskušamo porabiti čim bolj sveže, če je vsega le preveč, pa pripravimo ozimnico. Stročji fižol zamrznemo ali vložimo, prav tako bučke, kumarice vlagamo manjše, večje pa porabimo ali podarimo, v skrinji se zaradi velike vsebnosti vode ne obnesejo dobro. Iz paprike in paradižnika skuhamo omake za testenine, ajvar in namaze, v kozarce lahko za zimo spravimo tudi sataraš, v omakah in namazih pa porabimo še jajčevce.

Dišavnice zamrznemo

Česen že lahko kupimo, sadili ga bomo konec oktobra. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Septembra pobiramo tudi kolerabo, zelje, ohrovt, redno režemo dišavnice, še posebno baziliko, saj bo kmalu začela cveteti, enako velja za peteršilj in drobnjak. Iz viška bazilike naredimo pesto ali jo enostavno zamrznemo, zamrznemo lahko tudi peteršilj. Ko imamo na razpolago veliko svežih dišavnic, kot so bazilika, rožmarin in peteršilj, jih drobno nasekljamo in skupaj s prav tako drobno nasekljanim česnom vmešamo v maslo, dobro pregnetemo, zavijemo v prozorno folijo in spravimo v hladilnik. Domače zeliščno maslo je veliko bolj okusno in aromatično kot kupljeno, uporabimo pa ga lahko na stejkih, pečenem ali kuhanem krompirju ter pri kuhi kot dodatek različnim jedem.

Dišavnice, ki na prostem ne bi prezimile, prestavimo v lončke in zaprt prostor. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Proti koncu septembra, ko se temperature začnejo spuščati, dišavnice presadimo v lončke in prestavimo med štiri stene, seveda le tiste, ki bodo počakale na naslednjo sezono, enoletnice izkopljemo in zavržemo. Rožmarin, timijan, origano in sivka bodo prezimili tudi na vrtu, če temperature pozimi le ne bodo padle prenizko, meta in drobnjak najverjetneje ne.

Sadimo prve spomladne vrtnine

Na začetku septembra še lahko sejemo motovilec, blitvo, rukolo, do sredine meseca tudi redkvico, do konca pa prezimne sorte solate. Krhkolistne na začetku septembra in oktobra, mehkolistne v sredini obeh mesecev. Če bomo špinačo posadili v prvi polovici meseca, jo bomo lahko uživali še letos, preostala pa bo počakala na pomlad.

V vrtnarijah že kupimo tudi jesenski česen in čebulček, če pohitimo, bomo imeli več izbire, nato pa naj doma še malce počakata. Čebulček do konca septembra, česen še en mesec dlje.

Pozabiti ne smemo niti na okrasni vrt. Tam cvetočim rastlinam redno odstranjujemo odcvetele cvetove in morebitne posušene liste, posadimo pa lahko tudi nove trajnice ter čebulice prvih pomladnih cvetlic, kot so narcise, tulipani, zvončki, hijacinte in perunike. Že posajene perunike pa septembra presadimo, če je to potrebno, enako velja za potonike. Slednje presajanja sicer ne marajo, zato se tega opravila lotimo le, če je res potrebno.