Prisegajo na deklico z vasi

Hozentregarji so narodno-zabavna skupina, v kateri so moči združili sami izjemni možje in prijatelji Janez Luznar, ki igra harmoniko, klaviature in kitaro, po poklicu doktor strojništva, Lenart Rupar, ki igra ritem kitaro, solo kitaro in tamburo, sicer tudi profesor kitare, ter Jernej Strah Bergant, prav tako akademski glasbenik, ki igra bas kitaro in bariton, vsi trije pa tudi odlično pojejo. Že konec lanskega leta so po dolgem času predstavili svojo novo pesem, tokrat gre ponovno za poskočno polko z naslovom Deklica z vasi. V njej opisujejo mladega fanta iz mesta, ki se je zagledal v dekle ...