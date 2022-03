Čeprav je množične selitve žab do mrestišč pričakovati šele po prvi večji spomladanski otoplitvi, so se ponekod na to že pripravili. V Borecih v občini Križevci so ob regionalni cesti postavili zaščitne mreže, ki naj bi žabam preprečile nenadzorovan in zanje smrtno nevaren prehod čez prometnico. Podobno je na Radenskem polju in v drugih krajih po Sloveniji. Pri prehajanju cest, ki ima vsako leto za posledico na tisoče žabjih žrtev motornih vozil, pa prostovoljci najbolj zgodnjim tudi letos že pomagajo varno prečkati nevarna območja z gostim prometom. Kot je razvidno iz objav na spletnih stra...