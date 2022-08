Priprave na jesen

Kljub visokim temperaturam v modnem svetu že napovedujejo jesenske smernice, prav tako se trgovine po koncu razprodaj polnijo s kosi nove sezone. Na hitro smo preleteli, kaj lahko pričakujemo in brez katerih novosti v omari nikakor ne bomo mogli zakorakati v prihajajoči letni čas. Veliko vrnitev bodo doživeli kavbojski škornji. Kavbojski škornji V velikem slogu se vračajo kavbojski škornji, ki zadnjih nekaj let niso bili preveč zaželeni. To jesen z njimi ne bomo mogli zgrešiti, kombinirali pa jih bomo lahko k najrazličnejšim modnim slogom in jih nosili tako v prostem času kot za najbolj el...