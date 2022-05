Leta 2004 so na oder stopili dve brhki blondinki, energičen pevec in nasmejani harmonikar, zmagali na festivalu Melodije morja in sonca ter takrat zapostavljeno harmoniko spet približali mladim in jo postavili nazaj na piedestal. Radijske postaje so preplavili zvoki harmonike in razigrana besedila z dvojnim pomenom skupine Atomik Harmonik. Četverico, ki je zaslovela s pesmijo Brizgalna brizga, sestavljajo Špela Grošelj, Špela Pavlin (nekdaj Kleinlercher) Jani Pavec in Dejan Čelik alias Fraj Toni. Skupino so ponesli do slave, a vse skupaj ni trajalo dolgo. Zasedbo je leta 2006 prva zapustila Šp...