Prihaja ledena doba

Letošnji maj je bil deževen kot še nikoli. Temperature so bile nizke, krškopoljski pridelovalci zelenjave so denimo lahko ponudili mladi krompir šele v prvi polovici junija, sicer bi ga že maja. Letos je bil maj že drugi zaporedni mesec, ki je bil opazno hladnejši od dolgoletnega povprečja. Zaporedje dveh razmeroma hladnih mesecev je v zadnjem desetletju že kar redkost. ... Po drugi strani pa so v Kanadi zaradi skrajno visokih temperatur, ki so se bližale 50 stopinjam Celzija, v morju skuhale školjke. Zato se marsikdo sprašuje, kaj se dogaja s podnebnimi spremembami. Naša klimatologinja mag. T...