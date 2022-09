Prihaja enakonočje

Poletja je morda konec, a to ne pomeni, da se bo vaše družabno življenje umirilo. Pravzaprav vas bo jesensko enakonočje bolj kot kdaj prej spodbudilo, da daste prednost svojemu družabnemu življenju, tako da boste zagotovo imeli polne roke dela z organizacijo dogodkov, obiskovanjem zabav in ustvarjanjem novih odnosov. Prihod novega letnega časa vedno postavlja v ospredje željo po novostih, novih začetkih, in tokrat se bodo ta prizadevanja vrtela okoli povezovanja, ravnovesja in grajenja odnosov, ko se sonce prestavi v tehtnico.

Zanimivosti 1. Enakonočje se zgodi, ko pride do poravnave med Soncem in Zemljo, v kateri je Sonce videti nameščeno neposredno nad zemeljskim ekvatorjem. Med jesenskim enakonočjem sonce vzhaja proti vzhodu in zahaja proti zahodu. 2. Beseda enakonočje izhaja iz latinske besede, ki pomeni enaka noč. Nanaša se na približno enako količino dnevne svetlobe in noči, ki se bo zgodila na ta dan. 3. Obstaja starodavna majevska stopničasta piramida – El Castillo v Chichén Itzi v Mehiki –, kjer ob sončnem zahodu na jesensko enakonočje sončna svetloba zadene stopnišče stavbe in ustvari kači podobno obliko, za katero se zdi, da polzi po stopnicah.

Sonce v tehtnici

Kardinalna znamenja, kakršno je tehtnica, so vedno natančno usklajena s solsticiji in enakonočji ravno iz tega razloga; lahko prinesejo aktivno, osvežujočo energijo, ki vas popelje v nov letni čas. Ker je na obzorju obdobje tehtnic, je duhovni pomen letošnjega jesenskega enakonočja osrediščenje soodvisnosti, zato se pripravite, da boste preživeli veliko kakovostnega časa z drugimi ljudmi. Kot kardinalno zračno znamenje je energija tehtnice namenjena aktivnemu iskanju različnih načinov povezovanja z drugimi ljudmi prek skupnih interesov in perspektiv. Ker je tehtnica znamenje, ki mu vlada Venera, lahko želja po združitvi z drugimi povzroči, da si želimo biti prijazni in prijetni, samo da bi ohranili mir. To ni čas, ko se boste želeli prepustiti konfliktom, ampak boste namesto tega iskali skupni jezik med vrstniki s posredovanjem in spravo.

Kdaj je jesensko enakonočje?

Sonce bo prešlo v tehtnico 23. septembra 2022 ob 3.03, to pa označuje uradni začetek jeseni. Ko se bo tako v vesolje pognala Venerina energija, lahko vsakdo izmed nas pričakuje opazno spremembo, ko bomo dajali prednost užitku, ustvarjalnemu izražanju in socializaciji. A v tem obdobju se lahko pojavijo izzivi v zvezi z vašo individualnostjo in neodvisnostjo. Ker je tehtnica znamenje, ki se ukvarja s soodvisnostjo (in je sestrsko znamenje ovna), bo prisotna tudi močna želja, da bi našli morebitno tolažbo in oporo v svojih povezavah z drugimi. To je zato idealen čas, da daste prednost svojim povezavam, zvezam in odnosom z drugimi ljudmi, vendar je duhovni pomen jesenskega enakonočja predvsem učenje, kako najti ravnovesje med svojo identiteto in identiteto tistih okoli vas, ne glede na to, ali je to komu všeč ali ne.

Piramida El Castillo v Chichén Itzi v Mehiki Foto: Getty images

Ne pozabite nase

Tehtnica si želi ugajati in se za vsako ceno izogniti konfliktom, tudi če to pomeni opustitev svoje edinstvene individualnosti. V času jesenskega enakonočja bo pomembno, da ne pozabite nase, da ne potisnete sebe na stranski tir zato, da bi vas drugi sprejeli. Če morate postati nekdo drug, da bi bili nekomu všeč, to najbrž v resnici ni odnos, ki ga želite v svojem življenju. Zato se poskusite zdaj zapletati le v odnose, ki vam omogočajo, da pokažete svoj pristni jaz, saj vsaka družba zagotovo ni tudi dobra. Dobra plat tega je, da boste zagotovo imeli izbiro, s kom se želite obdati, saj je to eden najbolj družabnih letnih časov.

Pozorno okrog Merkurja

Vzpostavitev ravnovesja, harmonije in enakosti bo neverjetno enostavna. V tem času se lahko preprosto postavite v kožo druge osebe, zaradi česar je to odličen čas za enostavno reševanje sporov. Ker pa bo Merkur na dan enakonočja še vedno retrograden v tehtnici, boste morda lahko ugotovili, da bo iskanje rešitve malce večji izziv, dokler se Merkur ne obrne v pravo smer (2. oktobra). Če obstaja nesoglasje, ki ga želite rešiti, si dovolite zbrati čim več informacij in poskušajte na stvari pogledati s poštenega zornega kota. Tehtnica je znamenje vzpostavljanja pravičnosti, zato boste lahko sprejeli harmonično odločitev.